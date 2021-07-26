Челябинка завоевала серебро Олимпийских игр в Токио

Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина сегодня, 25 июля, стала обладателем серебряной медали Олимпийских игр, проиграв американке Анастасии Золотич со счетом 17:25.

Как сообщили в министерстве спорта региона, финальный бой получился результативным. Спортсменки обменивались атаками в каждом из отрезков. В конце первого раунда спортсменка из США имела преимущество в три очка. В следующих отрезках Анастасия Колотич несколько раз поймала Татьяну на контратаках.

Отметим, до финального поединка Татьяна Минина одержала три победы. В первом раунде соревнований она выиграла у Фани Цели из Греции (15:7), во втором у Теият Бен Юсуф из Нигера (15:10). В полуфинале воспитанница челябинской СШОР «Коре» убедительно победила Кимию Ализадех Зенурин, представляющую Олимпийскую команду беженцев со счетом 10:3.

Татьяна Минина (Кудашова) занимается в челябинской спортивной школе «Коре» у Александра Энса и Анны Селютиной. 24-летняя спортсменка - пятикратная чемпионка Европы и двукратный серебряный призер чемпионатов мира

Отметим, никогда ранее российские тхэквондисты не становились олимпийскими чемпионами. В их активе две серебряные и три бронзовые медали.