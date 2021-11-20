20.11.2021
В Челябинской области вновь начали регистрировать заболевших ковидом среди школьников
19.11.2021
В Красноармейском районе задержаны браконьеры, убившие косуль и кабана
19.11.2021
С днем рождения, гривастый друг! В Челябинске отмечает 20-й день рождения царь зверей Ричард
19.11.2021
Наталья Котова порадовала челябинцев новостью об открытии хоккейных коробок во дворах
19.11.2021
Пять ковидных баз в Челябинской области возвращаются к плановой помощи
19.11.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 121 тысячу
Челябинск посетят известные отечественные боксеры
03.08.2021
Боксеры Челябинской области завоевали пять медалей на Спартакиаде молодежи России
18.05.2021
В Челябинск съедутся сильнейшие боксеры России и стран СНГ
08.04.2021
В Магнитогорске пройдет первенство Уральского федерального округа по боксу
25.03.2021
Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021