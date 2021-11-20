Челябинск посетят известные отечественные боксеры

Чемпионат России по боксу среди женщин, который состоится в Челябинске с 26 ноября по третье декабря, посетят известные отечественные спортсмены - победители Олимпиады, чемпионы мира и Европы.

Как сообщает телеграм-канал минспорта области, спортивный турнир пройдет в челябинском дворце спорта «Юность».

В чемпионате России по боксу среди женщин примут участие порядка 250 спортсменок из всех федеральных округов страны.

Среди гостей чемпионата России по боксу среди женщин – двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, чемпионка мира и Европы Елена Суркова, чемпионка Европы, призёр чемпионата мира по боксу Ирина Серебренникова, призер чемпионатов мира Мария Рейнгардт, призер олимпийских игр, чемпион мира и Европы Раимкуль Малахбеков, чемпионка Европы и мира Татьяна Чалая, чемпион мира Андрей Гоголев, а также чемпионка мира и Европы, креативный директор Федерации бокса России Светлана Кулакова, заместитель председателя совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов.

Известные боксеры посетят поединки в рамках турнира, а также проведут мастер-классы для воспитанников детско-юношеских школ по боксу в Челябинске, Златоусте и Миассе.

В минспорта уточнили, вход для зрителей на бои с 26 ноября по второе декабря будет свободный с соответствующими ограничениями по заполняемости трибун и рекомендациями Роспотребнадзора. Совершеннолетний болельщик обязан при входе во дворец спорта «Юность» предъявить действующий QR-код о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспорт.

На финальные поединки, которые пройдут третьего декабря, будет организована продажа билетов. Посетить соревнования смогут зрители с действительным билетом и QR-кодом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.

Программа соревнований:

26 ноября

12:00 – 16:00 – предварительные бои.

18:00 – 21:00 – открытие соревнований, предварительные бои.

27 ноября – 1 декабря

12:00 – 16.00 – предварительные бои.

17:00 – 21:00 – предварительные бои.

2 декабря

13:00 – 19:00 – полуфинальные бои.