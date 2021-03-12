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Челябинск примет чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов

В Челябинске 13-14 марта пройдет чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. В нем примут участие более 300 спортсменов из 50 субъектов страны.

Тридцатый по счету зимний чемпионат России в столице Южного Урала вызывает большой интерес в регионах. По существу, он является спортивным праздником, посвященным 85-летию со дня рождения выдающейся челябинской спортсменки Таисии Ченчик, внесшей огромный вклад в развитие ветеранского легкоатлетического движения в Российской Федерации и родном регионе.

Несмотря на определенные сложности, связанные с пандемией коронавируса в стране, ожидается участие в чемпионате свыше 300 спортсменов из 50 субъектов Российской Федерации. В составах сборных команд регионов планируют выступить более 40 чемпионов мира и Европы, победителей Всемирных и Европейских игр, ветеранов спорта. По опыту проведения зимних чемпионатов можно ожидать от ведущих спортсменов немало рекордных результатов.

Особый интерес на предстоящем чемпионате вызывает командная борьба за главные призы соревнования. Они разыгрываются в трех номинациях: среди сборных команд субъектов Российской Федерации, городов и спортивных клубов России.

Главными фаворитами предстоящих стартов традиционно являются команды Москвы, Республики Татарстан, Красноярского края, Иркутской и Московской областей.

Не исключено, что в борьбу за командное первенство активно включатся сильные коллективы Архангельской, Нижегородской, Ульяновской областей.

И, конечно, претендовать на главные призы чемпионата во всех номинациях будет сборная команда Челябинской области. Южноуральские спортсмены – ветераны Наталия Меньшенина, Ольга Гончаревич, Елена Кожевникова, Сергей Васенко, Равил Гадельшин, Станислав Реутов и многие другие неоднократно стояли на ступенях пьедестала на крупнейших соревнованиях Европы и мира.