Челябинск примет всероссийский турнир по шахматам памяти гроссмейстера Курносова

С десятого по 12 сентября в Челябинске пройдет этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам – этап «РАПИД Гран-При России» 2021 года. Этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам проводится в память об известном челябинском гроссмейстере Игоре Курносове. Он пройдет уже в шестой раз.

Мемориал, посвященный Игорю Курносову по представительности не уступает большинству столичных турниров и считается одним из самых престижных шахматных соревнований не только в России, но и в мире. Всего же в челябинском этапе «РАПИД Гран-При России» – 2021 примут участие более 250 шахматистов, представляющих шахматные федерации 14 стран. Об этом сообщили в управлении спорта Челябинска.



В этом году на старт соревнований выйдут известные гроссмейстеры: Игорь Лысый, Дмитрий Кокарев, Павел Понкратов, Григорий Опарин, Алексей Сарана и другие именитые шахматисты. Главный судья соревнования Михаил Витальевич Крюков – международный арбитр.



Соревнования состоятся в конгресс-холле Центра международной торговли.