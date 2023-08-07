Челябинская дзюдоистка завоевала «золото» международного турнира в Беларуси

Воспитанница челябинской спортшколы «Локомотив» Ева Огнивова шестого августа стала чемпионкой международного турнира по дзюдо в республике Беларусь.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, II Игры стран СНГ проходят с четвертого по 14 августа с участием 408 спортсменов из России.

Ева Огнивова, которую тренирует Андрей Морозов, в соревнованиях выступала в весовой категории 70 килограммов и в поединке за первое место выиграла у россиянки Киры Орешниковой.