28.09.2023
«Мое наследие. Южный Урал»: музей изобразительных искусств проводит конкурс юных дарований
28.09.2023
Плановый дефицит бюджета Челябинской области сокращен на 21,6 миллиарда рублей
28.09.2023
Челябинские конькобежцы привезли из Минска «золото» и серебро»
28.09.2023
«Уральская кузница» завершила конкурс по благоустройству предприятия
28.09.2023
В Челябинске пройдет фестиваль нагайбакской культуры
27.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)
Челябинские конькобежцы привезли из Минска «золото» и серебро»
15.03.2023
Челябинск примет всероссийские соревнования среди студентов по конькобежному спорту
25.02.2020
Юный челябинский конькобежец завоевал титул чемпиона мира
18.11.2019
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала две медали на Кубке мира
12.09.2019
Жалко, но не пользуюсь: Ольга Фаткулина продает подарок Путина
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023