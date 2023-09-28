Челябинские конькобежцы привезли из Минска «золото» и серебро»

Челябинские конькобежцы Степан Чистяков и Анастасия Григорьева привезли из Минска две медали открытых республиканских соревнований.

В матчевой встрече городов по конькобежному спорту спортсмены заняли первое и второе места.

Воспитанник челябинской спортшколы №1 Степан Чистяков завоевал «золото» стартов, преодолев дистанцию 1500 метров за 1:51,10 (талантливого и очень быстрого горожанина тренируют Александр Барадай, Ирина Чистякова и Оксана Гудкова).

Представительница спортивной школы имени Лидии Скобликовой Анастасия Григорьева пришла к финишу второй, преодолев дистанцию 3000 метров за 4:17,10 (тренер яркой челябинской спортсменки – Олег Чащин).