Челябинские наездницы одержали серию ярких побед на первенстве УрФО по конному спорту
Наездница из Челябинска Юлия Матюшкина (СШ «Рифей») верхом на лошади по кличке Сандро завоевала «золото» первенства Уральского федерального округа по конному спорту. Челябинская спортсменка стала лучшей в конкуре.
Соревнования по конкуру и выездке состоялись в КСК «Дубрава» в Екатеринбурге. Сначала всадники разыграли комплекты наград в конкуре, где и проявила себя самым лучшим образом наездница из челябинского КСК «Рифей».
Как сообщает пресс-служба минспорта Челябинской области, Юлия и Сандро оказались непревзойденным дуэтом. Победа была присуждена воспитаннице «Рифея» по итогам трех дней соревнований.
Серебряную медаль в конкуре (в группе А, на маршрутах 125, 130 и 140 сантиметров) завоевала ее одноклубница Анастасия Бондарева на лошади по кличке Гвардия. Вместе с этим челябинская наездница завоевала право принять участие в спартакиаде учащихся России-2021.
Достойно выступила южноуральская команда и в состязаниях по выездке. Первый день первенства УрФО принес СШ «Рифей» сразу три медали.
В состязаниях среди девушек победу одержала Елена Яблонских на лошади Рейд с результатом 67,111 процента.
В этой же дисциплине еще одна спортивная пара - Олеся Теленкова и Маркус - завоевала «серебро» (65,111 процентов).
В состязаниях среди юниоров Юлия Борушко верхом на Тристане заняла второе место (с результатом 64,483 процента).
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