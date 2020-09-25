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Челябинские наездницы одержали серию ярких побед на первенстве УрФО по конному спорту

Спорт
Сегодня, 10:33
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Наездница из Челябинска Юлия Матюшкина (СШ «Рифей») верхом на лошади по кличке Сандро завоевала «золото» первенства Уральского федерального округа по конному спорту. Челябинская спортсменка стала лучшей в конкуре.

Соревнования по конкуру и выездке состоялись в КСК «Дубрава» в Екатеринбурге. Сначала всадники разыграли комплекты наград в конкуре, где и проявила себя самым лучшим образом наездница из челябинского КСК «Рифей».

Как сообщает пресс-служба минспорта Челябинской области, Юлия и Сандро оказались непревзойденным дуэтом. Победа была присуждена воспитаннице «Рифея» по итогам трех дней соревнований.

Серебряную медаль в конкуре (в группе А, на маршрутах 125, 130 и 140 сантиметров) завоевала ее одноклубница Анастасия Бондарева на лошади по кличке Гвардия. Вместе с этим челябинская наездница завоевала право принять участие в спартакиаде учащихся России-2021.

Достойно выступила южноуральская команда и в состязаниях по выездке. Первый день первенства УрФО принес СШ «Рифей» сразу три медали.

В состязаниях среди девушек победу одержала Елена Яблонских на лошади Рейд с результатом 67,111 процента.

В этой же дисциплине еще одна спортивная пара - Олеся Теленкова и Маркус - завоевала «серебро» (65,111 процентов).

В состязаниях среди юниоров Юлия Борушко верхом на Тристане заняла второе место (с результатом 64,483 процента).

 

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