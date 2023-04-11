Челябинские пловцы завоевали полный комплект наград в главных стартах страны

Пловцы челябинской спортшколы Дмитрий Сметанкин и Софья Стрелец завоевали полный комплект наград в главных российских стартах и заработали путевки на чемпионат мира в составе сборной России.

Чемпионат России по подводному спорту (апноэ) собрал в Санкт-Петербурге 87 участников из 17 регионов. Спортсмены из Челябинска блестяще выступили на соревнованиях в городе на Неве и установили ряд личных рекордов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, Софье Стрелец не оказалось равных в упражнении апноэ 16х50. Здесь 20-летняя спортсменка установила личный рекорд. Также юная пловчиха стала второй в упражнении апноэ 8х50 и завоевала «бронзу» в скоростном апноэ 100 метров.

Дмитрий Сметанкин стал лучшим в динамическом апноэ в ластах, а также взял «серебро» и «бронзу» в динамическом апноэ и апноэ в классических ластах. Все упражнения челябинец выполнил с личными рекордами.