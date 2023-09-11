Челябинские силачи завоевали «золото» чемпионата мира в Узбекистане

Челябинские спортсмены завоевали «золото» чемпионата мира по гиревому спорту, который проходит в городе Хива (Узбекистан) с седьмого по 12 сентября с участием более 600 спортсменов из 21 страны.

Воспитанники спортшколы «Атлет» Челябинска Илья Ташланов и Вячеслав Плотников выступили в Узбекистане в составе российской сборной. В первый день стартов челябинские силачи завоевали две медали: золотую и серебряную.

Илья в первом упражнении «Толчок двух 32-килограммовых гирь» сделал 150 подъемов и одержал победу в турнире. Вячеслав стал серебряным призером чемпионата.

На следующий день соревнований в дисциплине «Рывок» Вячеслав Плотников совершил 200 рывков 32-килограммовой гири и завоевал «золото» турнира.

Как отмечают в администрации Челябинска, спортсменов тренируют Иван Денисов, Андрей Симушин и Олег Потапов.