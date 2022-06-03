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03.06.2022 12:12

Дети сотрудников ЧЦЗ соревновались в беге с электротележкой

Ко Дню защиты детей Уральская горно-металлургическая компания запустила проект «Измерено детьми», в котором будет показан масштаб и разнообразие производства УГМК, а помощниками и «средствами» измерения стали дети.

К этому проекту присоединились и дети сотрудников Челябинского цинкового завода. Каждый день в группе УГМК ВКонтакте появляется загадка с ребятами в главной роли. Пользователям предлагается соотнести число детей, их вес и рост с «чем-то производственным». Так, уже было измерено, сколько детских ладошек помещается на кабельный барабан, сколько детей способен вместить ковш погрузочной машины.

Сегодня подписчикам предлагается угадать, кто бежит быстрее: дети или электротележка.

Дано: электротележка, преодолевшая расстояние 30 метров за 10,5 секунды и пятеро детей сотрудников ЧЦЗ в возрасте от 3 до 11 лет, бегущих те же 30 метров с разной скоростью.

Пятилетние Вова и Витя пробежали это расстояние за 7,9 и 6,9 секунды соответственно, трехлетний Андрей - за 9,6 секунды, восьмилетний Никита - за 5,8 секунды. А вот 11-летняя Мила обогнала других марафонцев и электротележку.

Зайдя по этой ссылке, можно написать свою версию ответа, а сам ответ опубликуют четвертого июня в группе УГМК в ВКонтакте.

Челябинский цинковый завод
ЧЦЗ
Челябинск
UMMC
УГМК
День защиты детей
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01.06.2022 10:49

Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек

01.06.2022 10:28

Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС

01.06.2022 10:27

Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание

01.06.2022 10:26

В День защиты детей челябинских подростков ждут в центрах занятости

01.06.2022 10:22

В Челябинской области с первого июня повысили прожиточный минимум на 10%

31.05.2022 22:58

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медработников

31.05.2022 20:59

За «гомосексуальный танец» старшеклассников директора лицея Екатеринбурга могут уволить

31.05.2022 20:45

Выплаты на приобретение газового оборудования для льготников повысили до 100 тысяч

31.05.2022 19:23

День защиты детей в Челябинской области будет теплым и солнечным

31.05.2022 19:09

В Челябинской области отменен обязательный масочный режим

31.05.2022 18:44

Анонсы событий и мероприятий на первое июня

31.05.2022 18:26

Инвалиды Челябинской области не могут получить средства реабилитации: поставки подгузников срывает монополист

31.05.2022 18:21

Челябинская область получила федеральные средства на метротрам и погашение банковских кредитов

31.05.2022 18:20

Насколько рентабелен бизнес на мойках самообслуживания

31.05.2022 18:19

В Луганске к Дню защиты детей наградили многодетные семьи

31.05.2022 18:04

Гора Паленая, поселок Красава и несколько сотен улиц Ленина: занимательная география развития сети билайн