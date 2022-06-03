Дети сотрудников ЧЦЗ соревновались в беге с электротележкой

Ко Дню защиты детей Уральская горно-металлургическая компания запустила проект «Измерено детьми», в котором будет показан масштаб и разнообразие производства УГМК, а помощниками и «средствами» измерения стали дети.

К этому проекту присоединились и дети сотрудников Челябинского цинкового завода. Каждый день в группе УГМК ВКонтакте появляется загадка с ребятами в главной роли. Пользователям предлагается соотнести число детей, их вес и рост с «чем-то производственным». Так, уже было измерено, сколько детских ладошек помещается на кабельный барабан, сколько детей способен вместить ковш погрузочной машины.

Сегодня подписчикам предлагается угадать, кто бежит быстрее: дети или электротележка.

Дано: электротележка, преодолевшая расстояние 30 метров за 10,5 секунды и пятеро детей сотрудников ЧЦЗ в возрасте от 3 до 11 лет, бегущих те же 30 метров с разной скоростью.

Пятилетние Вова и Витя пробежали это расстояние за 7,9 и 6,9 секунды соответственно, трехлетний Андрей - за 9,6 секунды, восьмилетний Никита - за 5,8 секунды. А вот 11-летняя Мила обогнала других марафонцев и электротележку.

Зайдя по этой ссылке, можно написать свою версию ответа, а сам ответ опубликуют четвертого июня в группе УГМК в ВКонтакте.