03.06.2022
В челябинском Доме Покровского рассказали пронзительную историю Франца и Фелиции
03.06.2022
На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»
03.06.2022
«Ушастые проделки» театра «Омнибус» для Чебаркульской танковой дивизии
03.06.2022
Полицейские Челябинска пока не могут найти второго налетчика на салон сотовой связи
03.06.2022
«20 тысяч лье под водой»: корабли, пираты, подлодка и клад в Историческом музее
03.06.2022
В Челябинске появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
Дети сотрудников ЧЦЗ соревновались в беге с электротележкой
01.06.2022
Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем
24.05.2022
Челябинский цинковый завод наращивает инвестиции в строительство и реконструкцию очистных сооружений
19.05.2022
Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
12.05.2022
ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022