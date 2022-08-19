«Динамо-Уралочка» будет защищать честь региона на Всероссийской Спартакиаде

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркинский район
Кусинский район
Кыштым
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
Клещи
Сельское хозяйство
Анонсы
Метро в Челябинске
Коронавирус
На житейских перекрестках
Транспорт
Педофилы
Экология
ЖКХ
Наркотики
Лесные пожары
Дороги
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
Клещи
Сельское хозяйство
Анонсы
Метро в Челябинске
Коронавирус
На житейских перекрестках
Транспорт
Педофилы
Экология
ЖКХ
Наркотики
Лесные пожары
Дороги
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восемьдесят лет назад – 22 августа 1942 ода - с конвейера Челябинского тракторного завода сошла п
19.08.2022

У легендарной «тридцатьчетверки» юбилейная дата в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Фотограф из Златоуста (Челябинская область) и друг национального парка «Таганай» Артур Ибрагимов
19.08.2022

Фотограф из Златоуста вышел в полуфинал конкурса «Исчезающая красота»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Калининский район Челябинска обработают против клещей. Акарицидная обработка на общественных прос
Клещи
Клещи
19.08.2022

Калининский район Челябинска защитят от клещей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Оперативники ГУ МВД России по Челябинской области задержали жительницу Челябинску, подозреваемую
19.08.2022

Полиция Челябинска задержала валютчицу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области максимальный размер выплат по социальному контракту будет увеличен с 2
19.08.2022

В Челябинской области максимальный размер выплат по соцконтракту увеличат до 380 тысяч рублей
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2022

«Парижскому полумарафону» в Челябинской области посвятили почтовый штемпель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2022

Их искали несколько лет: полицейские Челябинска задержали автоподставщиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2022

Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске откроет звездная музыкальная группа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2022

В Челябинске пьяный водитель, уходя от погони, устроил два ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.08.2022

ММК успешно осваивает инжиниринговые компетенции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.08.2022

Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Китаем в аграрной сфере
Уралочка
водное поло
Динамо-Уралочка
Златоуст
Спорт
19.08.2022 10:35

«Динамо-Уралочка» будет защищать честь региона на Всероссийской Спартакиаде

Женский ватерпольный турнир первой Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов по летним видам спорта состоится в Москве. Сборная Челябинской области на 100% составлена из игроков команды «Динамо-Уралочка» Златоуста (Челябинская область).

С 21 августа лучшие ватерпольные регионы России будут выявлять лучших среди сильнейших. Сначала на групповом этапе, далее – в матчах «плей-офф» с четвертьфинальной стадии. В группу с Челябинской областью жребий определил команды Санкт-Петербурга, Волгоградской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Златоустовская команда уже завершила подготовительный этап и отправилась на эти самые в настоящий момент престижные соревнования страны. Главный тренер сборной - Михаил Накоряков также в тренерский штаб вошли Дмитрий Андреев и Святослав Накоряков.

«Соревнования новые, но очень важные для нас. В отсутствие международных турниров, здесь участвуют на самом деле самые сильные ватерполистки России. Соперники сильные, но и мы подготовили боевую команду, перед которой ставим самые высокие цели», - говорит главный тренер сборной Челябинской области по водному поло Михаил Накоряков.

Свой первый матч златоустовские ватерполистки проведут против Санкт-Петербурга.

Уралочка
водное поло
Динамо-Уралочка
Златоуст
Новости по тегу: Уралочка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.07.2022

В Златоусте проходит большой спортивный турнир
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.07.2022

Спортивный праздник в Златоусте украсит ватерпольный турнир
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

Ватерполистки златоустовской «Уралочки» проводят тренировочные сборы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

Юниорская команда «Уралочки» стала серебряным призером первенства России
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 18 августа, в Челябинске возле ледовой арены «Трактор» открылась главная сельскохозяйств
Общество
Сельское хозяйство

В Челябинске открылась главная агровыставка региона

18.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области предостаточно желающих участвовать в специальной военной операции на добров
Общество
Спецоперация на Украине

В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации

18.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 19 августа, посетит села Джабык и Запас
Общество

Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться

18.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы бурно обсуждают в социальной сети горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова, 53, скат
Общество

Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова

17.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области только 20% жителей положительно оценили состояние пассажирского автопарка:
Общество

Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе

16.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Две новые школы будут открыты в Челябинской области ко Дню знаний, первому сентября 2022 года, –
Общество

Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы

16.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восемьдесят лет назад – 22 августа 1942 ода - с конвейера Челябинского тракторного завода сошла п
19.08.2022

У легендарной «тридцатьчетверки» юбилейная дата в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Фотограф из Златоуста (Челябинская область) и друг национального парка «Таганай» Артур Ибрагимов
19.08.2022

Фотограф из Златоуста вышел в полуфинал конкурса «Исчезающая красота»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Калининский район Челябинска обработают против клещей. Акарицидная обработка на общественных прос
Клещи
Клещи
19.08.2022

Калининский район Челябинска защитят от клещей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Оперативники ГУ МВД России по Челябинской области задержали жительницу Челябинску, подозреваемую
19.08.2022

Полиция Челябинска задержала валютчицу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области максимальный размер выплат по социальному контракту будет увеличен с 2
19.08.2022

В Челябинской области максимальный размер выплат по соцконтракту увеличат до 380 тысяч рублей
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

19.08.2022 11:22

У легендарной «тридцатьчетверки» юбилейная дата в Челябинске

19.08.2022 11:19

«Парижскому полумарафону» в Челябинской области посвятили почтовый штемпель

19.08.2022 11:19

Их искали несколько лет: полицейские Челябинска задержали автоподставщиков

19.08.2022 11:18

Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске откроет звездная музыкальная группа

19.08.2022 11:16

Фотограф из Златоуста вышел в полуфинал конкурса «Исчезающая красота»

19.08.2022 11:15

Калининский район Челябинска защитят от клещей

19.08.2022 10:40

В Челябинске пьяный водитель, уходя от погони, устроил два ДТП

19.08.2022 10:38

Полиция Челябинска задержала валютчицу

19.08.2022 10:35

«Динамо-Уралочка» будет защищать честь региона на Всероссийской Спартакиаде

19.08.2022 10:32

ММК успешно осваивает инжиниринговые компетенции

19.08.2022 01:13

В Челябинской области максимальный размер выплат по соцконтракту увеличат до 380 тысяч рублей

19.08.2022 00:12

В пятницу православные отмечают праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас

18.08.2022 19:01

Во вторник на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга ограничат движение

18.08.2022 18:53

В пятницу в Челябинской области без осадков и местами ночью заморозки

18.08.2022 18:47

Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Китаем в аграрной сфере

18.08.2022 18:36

Анонсы событий и мероприятий на 19 августа

18.08.2022 18:18

В Челябинске открылась главная агровыставка региона

18.08.2022 18:03

Звезды мирового бокса соберутся в Челябинске

18.08.2022 18:02

Это временно: проблемный фонтан в парке Калининского района скоро законсервируют

18.08.2022 17:37

Власти Калининского района объяснили ситуацию с «ларьком вместо цветников»

18.08.2022 17:31

Хабаровский «Утес» активно готовится к встрече челябинского Гектора

18.08.2022 17:24

Спасатели Златоуста отыскали заблудившихся на Таганае туристов

18.08.2022 17:11

СК проводит проверку по факту гибели рабочего в Сатке

18.08.2022 16:59

Вспышки на Солнце привели к магнитным бурям на Земле

18.08.2022 16:58

На двух крупных перекрестках Челябинска закроют движение, трамваи пойдут по временным маршрутам

18.08.2022 16:47

Сразу две пары из Челябинска поженятся на проекте «Четыре свадьбы»

18.08.2022 16:05

Молодежный театр собирается на четыре фестиваля до конца Нового года

18.08.2022 15:58

Определен подрядчик для строительства метротрамвая в Челябинске

18.08.2022 15:48

Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года

18.08.2022 15:47

Допрыгались: челябинка провалилась в дыру от сломанного батута на набережной Миасса

18.08.2022 14:40

Кыштым получит 168,3 миллиона на реконструкцию систем теплоснабжения

18.08.2022 14:40

Популяция самых редких орхидей Таганая пополнилась новой неоттиантой клобучковой

18.08.2022 14:27

Территорию у челябинского «Станкомаша» превращают в зеленый уголок

18.08.2022 13:38

Челябинские эсеры выступили за поправки к закону о Почетном гражданине

18.08.2022 13:29

В парижском мастер-классе «Ростелекома» примет участие титулованная легкоатлетка Евгения Зинурова

18.08.2022 13:21

В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации

18.08.2022 13:18

Более 20 тысяч южноуральцев заранее начали готовиться к пенсии в 2022 году

18.08.2022 13:07

Предприятия Челябинской области смогут возместить часть затрат на приобретенное оборудование

18.08.2022 12:49

Аэрофлот вводит спецтариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах

18.08.2022 12:27

В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников

18.08.2022 12:11

АВТОРАДИО целый месяц бесплатно заправляет машины челябинцев

18.08.2022 11:47

Челябинский театр современного танца открывает сезон

18.08.2022 11:27

Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться

18.08.2022 10:27

Челябинцы: Не все дети нужны новой школе

18.08.2022 10:02

«Сердце отдаю детям»: южноуральские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса

18.08.2022 09:47

В Челябинске в одном проекте объединят народный танец и хип-хоп

18.08.2022 09:38

Школьникам и студентам вновь предоставят скидки на поездки в электричках

18.08.2022 09:16

Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение 15 почтовых отделений на юге Челябинской области

18.08.2022 09:02

В Сосновке освятили кресты и купола строящегося храма

17.08.2022 21:51

В Заксобрании одобрили создание «зеленого пояса» вокруг Челябинска

17.08.2022 19:48

Челябинская область направляет дополнительные средства на развитие региона

17.08.2022 18:36

В ночь на четверг в Челябинской области возможны дожди и заморозки, днем без осадков

17.08.2022 18:22

Анонсы событий и мероприятий на 18 августа

17.08.2022 17:42

В Челябинске вновь зарегистрировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе

17.08.2022 16:29

Сотрудниками УФСБ совместно с полицейскими Троицка задержана главбух структуры местной администрации

17.08.2022 16:28

По факту смертельной аварии на трассе М-5 возбуждено уголовное дело

17.08.2022 16:18

Новый сквер в Советском районе будет полностью готов ко Дню рождения Челябинска

17.08.2022 16:04

Южноуральцы недовольны низким размером выплаты на подготовку детей к школе

17.08.2022 15:55

В Челябинске состоится первый фестиваль военных оркестров войск Росгвардии

17.08.2022 15:50

Минкульт Челябинской области отмечает совершеннолетие

17.08.2022 14:50

В июле в Челябинской ускорился рост цен на услуги ЖКХ и пассажирский транспорт

17.08.2022 14:44

Прокуратура Карталов потребовала ограничить доступ в заброшенное здание военного госпиталя

17.08.2022 14:27

ВТБ: доля машин с пробегом в выдачах автокредитов выросла в два раза

17.08.2022 14:11

Обиделся, что пошла спать: челябинец облил сожительницу керосином и поджег

17.08.2022 13:56

«Ростелеком» обеспечил свыше 3,5 миллиона часов трансляций за время ЕГЭ

17.08.2022 13:53

Музыка для здоровья, отдыха и настроения

17.08.2022 13:33

«Сказ об Аркаиме» увидят аниматоры всего мира

17.08.2022 12:50

Солистка челябинской оперной труппы стала заслуженной артисткой Татарстана

17.08.2022 12:42

Жители Урала считают, что работа плохо отражается на их здоровье

17.08.2022 12:40

Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова

17.08.2022 12:22

Актер из Магнитогорска снялся в криминальной драме на ТНТ

17.08.2022 11:59

Текслер дал рекомендации новому ректору Челябинского института культуры

17.08.2022 11:57

Жительница Миасского оформила на себя два кредита «доверия» для лжеполицейских

17.08.2022 11:49

Цифровые технологии изменят работу южноуральского мясного скотоводства

17.08.2022 11:37

Его пропажу заметили не сразу: житель Кыштыма утонул на озере Коноплянка

17.08.2022 11:22

На трассе М-5 в Челябинской области легковушка залетела под стоящий грузовик, двое погибших

17.08.2022 11:16

За сутки заболело ковидом 311 южноуральцев, выздоровело 280, умер один

17.08.2022 11:11

Кино за колючей проволокой: в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Надежда»

17.08.2022 10:53

В Челябинске ищут подрядчика на ремонт фасада органного зала, желающих заняться подсветкой не нашлось

17.08.2022 10:38

Финский журналист: Армия-2022 показала, что Россия удваивает свои возможности

17.08.2022 10:30

Перекресток Калининского района вместо цветников «украсили» незаконные ларьки

17.08.2022 09:50

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 23 августа

17.08.2022 09:25

В Челябинской области создадут центр компетенций по аэродромному оборудованию

16.08.2022 21:07

В Челябинской области набирает темпы уборка зерна

16.08.2022 20:52

В среду в Челябинской области днем тепло и без осадков, ночью возможны заморозки

16.08.2022 20:39

Анонсы событий и мероприятий на 17 августа

16.08.2022 18:11

билайн объявляет о старте акции к 1 сентября: приобретайте смартфоны на выгодных условиях

16.08.2022 17:49

Челябинских перевозчиков штрафуют за нарушение расписания

16.08.2022 17:36

В Курчатовском районе появится новое место отдыха для семей с детьми

16.08.2022 17:05

На автодороге Челябинск-Новосибирск загорелся автомобиль

16.08.2022 16:53

Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе

16.08.2022 16:39

Самые достойные: звание «Почетный гражданин» Курчатовского района присвоили двум женщинам

16.08.2022 16:05

Полицейский спас челябинку от бешеной собаки

16.08.2022 15:55

Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-программу ко Дню фронтовой собаки

16.08.2022 14:50

Челябинский «Малахит» выступит на фестивале оркестров в Кремле

16.08.2022 14:28

Автономная Некоммерческая Организация АНО «Забота» при поддержке ООО «Золотой пляж» готовит новый проект социальной поддержки для детей из семей беженцев

16.08.2022 14:18

К 100-летию Федора Серебровского: Исторический музей готовит выставку об архитекторах эпохи

16.08.2022 13:57

Депутат ЗСО Челябинской области досрочно слагает полномочия

16.08.2022 13:33

Под Миассом москвичка едва не умерла после укуса насекомого

16.08.2022 13:30

Курчатовский район усилил работу по кошению травы и активно ведет благоустройство