19.08.2022
«Парижскому полумарафону» в Челябинской области посвятили почтовый штемпель
19.08.2022
Их искали несколько лет: полицейские Челябинска задержали автоподставщиков
19.08.2022
Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске откроет звездная музыкальная группа
19.08.2022
В Челябинске пьяный водитель, уходя от погони, устроил два ДТП
19.08.2022
ММК успешно осваивает инжиниринговые компетенции
18.08.2022
Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с Китаем в аграрной сфере
«Динамо-Уралочка» будет защищать честь региона на Всероссийской Спартакиаде
29.07.2022
В Златоусте проходит большой спортивный турнир
13.07.2022
Спортивный праздник в Златоусте украсит ватерпольный турнир
04.07.2022
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» проводят тренировочные сборы
20.05.2022
Юниорская команда «Уралочки» стала серебряным призером первенства России
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022