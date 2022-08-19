«Динамо-Уралочка» будет защищать честь региона на Всероссийской Спартакиаде

Женский ватерпольный турнир первой Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов по летним видам спорта состоится в Москве. Сборная Челябинской области на 100% составлена из игроков команды «Динамо-Уралочка» Златоуста (Челябинская область).

С 21 августа лучшие ватерпольные регионы России будут выявлять лучших среди сильнейших. Сначала на групповом этапе, далее – в матчах «плей-офф» с четвертьфинальной стадии. В группу с Челябинской областью жребий определил команды Санкт-Петербурга, Волгоградской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Златоустовская команда уже завершила подготовительный этап и отправилась на эти самые в настоящий момент престижные соревнования страны. Главный тренер сборной - Михаил Накоряков также в тренерский штаб вошли Дмитрий Андреев и Святослав Накоряков.

«Соревнования новые, но очень важные для нас. В отсутствие международных турниров, здесь участвуют на самом деле самые сильные ватерполистки России. Соперники сильные, но и мы подготовили боевую команду, перед которой ставим самые высокие цели», - говорит главный тренер сборной Челябинской области по водному поло Михаил Накоряков.

Свой первый матч златоустовские ватерполистки проведут против Санкт-Петербурга.