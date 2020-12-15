Дзюдоистка из Кунашака стала чемпионкой мира по борьбе на поясах

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Дзюдоистка из Кунашака стала чемпионкой мира по борьбе на поясах

Дзюдоистка из Кунашака (Челябинская область) Дина Гизатулина стала чемпионкой мира по борьбе на поясах, блестяще выступив на соревнованиях в Казани.

Двадцатилетняя воспитанница заслуженного тренера России Мориса Юсупова и Александра Галактионова одержала досрочные победы над спортсменками из Узбекистана, России и Кыргызстана, выполнив условия для получения высшего спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России».

«Очень довольна своим результатом. К данному старту готовились на сборах в Подмосковье. Рада, что этот трудный год закончился победой», - поделилась Дина Гизатулина.

Для южноуральской спортсменки это уже третья золотая медаль на чемпионатах мира.

Наставник молодой дзюдоистки Морис Юсупов искренне рад за свою воспитанницу. По его словам, этот год выдался непростым. С одной стороны, все соревнования, в которых участвовала Дина, закончились ее победами, с другой, из-за пандемии коронавируса много стартов было отменено.

«Сейчас ее задача - залечить травмы и готовиться к новому, 2021 году. Впереди у Дины переход в новую возрастную категорию в дзюдо. Ближайший старт - 30-го января, в Кубке губернатора Челябинской области», - отметил Морис Юсупов, президент федерации курэш и борьбы на поясах Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко, в октябре студентка Уральского государственного университета физической культуры Дина Гизатулина в третий раз стала чемпионкой России по борьбе на поясах, а также завоевала «золото» 7-й Всероссийской Универсиады в состязаниях по дзюдо.

Кроме того, южноуральская спортсменка одержала победы в чемпионате УрФО (сентябрь) и Всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Григория Веричева среди юниорок до 23-х лет (ноябрь).

Кроме того, Дина Гизатулина - победительница IV летней Спартакиады молодежи России и первенства страны среди юниорок до 21-го года (2018), бронзовый призер юниорского первенства России по дзюдо (2019).

Кроме того, она стала победительницей конкурсов зрительских симпатий «Лучшая спортсменка IV летней спартакиады молодежи России» и «Лучшая дзюдоистка VII Всероссийской Универсиады».