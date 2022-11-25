25.11.2022
В правительстве Челябинской области высоко оценили природоохранную деятельность ММК
25.11.2022
Полицейские исполнили мечту маленького жителя Трехгорного
25.11.2022
В Челябинской области снижается число заболевших ковидом
25.11.2022
Пьяный житель Сатки украл ящик с пожертвованиями
25.11.2022
Автозавод «Урал» получил самый крупный заем в истории ФРП Челябинской области
25.11.2022
Челябинцев приглашают на каток в парке Терешковой, чтобы загадать новогоднее желание
Дзюдоисты Челябинской области взяли пять медалей первенства России
У южноуральских спортсменов «золото», «серебро» и три «бронзы»
18.11.2022
В Челябинске стартуют международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева
25.10.2022
В Академии единоборств РМК прошёл престижный детский Кубок по дзюдо
01.02.2022
В Челябинске состоится традиционный Кубок губернатора по дзюдо
13.01.2022
Мансур Исаев стал лауреатом народной премии «Светлое прошлое»
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022