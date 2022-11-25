Дзюдоисты Челябинской области взяли пять медалей первенства России

Дзюдоисты Челябинской области завоевали пять медалей – золотую, серебряную и три бронзовых - первенства России в Красноярске.

В заключительный день соревнований сильнейших юниоров и юниорок страны в возрасте до 21 года «бронзу» взяла Виктория Лихачева из спортшколы олимпийского резерва по дзюдо «Локомотив» (Челябинск). Ученица тренера Юрия Ермакова провела четыре поединка в весовой категории до 78 килограммов. Она одержала верх над Викторией Пылевой из Адыгеи и Анастасией Павловой из Санкт-Петербурга, но уступила москвичке Инсанат Заирбековой. В схватке за «бронзу» Виктория нанесла досрочное поражение Дарье Речкаловой из Свердловской области.

Как отмечает пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко, Виктория Лихачева является участницей первенства мира среди юниорок-2021, победительницей прошлогоднего первенства России среди юниорок до 21 года, победительницей первенства страны среди девушек до 18 лет и 9-й летней Спартакиады учащихся России 2019 года, а также серебряной медалисткой первенства страны-2018.

На счету спортсменов Челябинской области также «золото» Егора Малкина (90 килограммов), «серебро» Дениса Батчаева (свыше ста килограммов), «бронза» Анжея Павлюкова (сто килограммов) и Клима Калинина из Трехгорного (73 килограмма). Кроме того, в семерки лучших в своих категориях вошли Алина Саматова (48 килограммов) и Владимир Бекленищев (55 килограммов). Южноуральцы заняли третье место в командном зачете.