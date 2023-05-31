Эндуро-гонка в «Солнечной долине» Миасса подарила участникам массу позитива и ярких эмоций

В «Солнечной долине» Миасса (Челябинская область) 27-28 мая состоялся фестиваль эндуро-гонок «Light Enduro Racing».

Участие в стартах на горнолыжном курорте принял 351 гонщик из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Уфы, Ижевска, Оренбурга.

Участники соревновались в четырех классах, в зависимости от уровня катания. Протяженность трасс превысила сто километров. Впервые гонка проводилась в течение двух дней.

«За первые три дня регистрации были выкуплены все 200 слотов на 27 мая. Поэтому мы решили провести дополнительный день - 28 мая. Участники остались довольны и отлично провели время. Гонка «растет», приезжают ребята не только из Челябинской области. Следующая гонка запланирована на сентябрь или октябрь», - рассказал организатор гонки Даниил Галеев.

Участники были разделены на категории: «Gold», «Silver», «Bronze», «Light» - каждой категории соответствовала трасса по уровню сложности. Каждый день победителей гонки награждали в каждой номинации.

В первый день, 27 мая, победу одержали: Сергей Тронин из Тюмени в классе «Gold», Владимир Богомолов из Екатеринбурга в классе «Silver», Михаил Куликов из Сатки в классе «Bronze», Арсен Игитян из Екатеринбурга в классе «Light».

Во второй день соревнований, 28 мая, лидерами стали Александр Лабутин из Озерска в классе «Silver», Евгений Типикин из Челябинска в классе «Bronze» и Николай Чуриков из Миасса в классе «Light».

«Мы приезжаем на гонки уже в третий или четвёртый раз. Нравится рельеф – здесь интересные трассы. Много единомышленников – прекрасная атмосфера», - поделился впечатлениями участник гонки из Челябинска Никита Баранов.

Генеральным партнером мероприятия выступил группа компаний «Сатурн».

Партнеры мероприятия: Fox Moto, Lavr Motoline, Mever, Kenda.

Информационные партнеры: Мото Россия Челябинск, Ночные волки Челябинск, Миасс Лайф.