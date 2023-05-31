31.05.2023
Суд вынес приговор мужчине, по вине которого погиб мальчик из поселка Дзержинка
31.05.2023
Эндуро-гонка в «Солнечной долине» Миасса подарила участникам массу позитива и ярких эмоций
31.05.2023
Житель Челябинска обозначил проблему со стоянками на Краснопольском проспекте
31.05.2023
В Челябинской области как минимум 70 садовых товариществ нарушают природоохранное законодательство
31.05.2023
Обмелением озера Увильды заинтересовался глава СКР
31.05.2023
Общественники заявили о массовой гибели деревьев в челябинском сквере искусств
Эндуро-гонка в «Солнечной долине» Миасса подарила участникам массу позитива и ярких эмоций
09.11.2022
Открытие горнолыжного сезона в Челябинской области откладывается
11.10.2022
В Челябинской области на курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль Moto Kvadro Fest 2022
04.10.2022
Детский туристический лагерь из Миасса присоединился к обеспечению мобилизованных спальными мешками
27.12.2021
В Миассе завершились этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023