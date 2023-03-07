07.03.2023
Для прекрасных дам Челябинской области 8 Марта споет Авраам Руссо
07.03.2023
Игроки «Уралочки» вернулись с международного сбора
07.03.2023
В Магнитогорске группа подростков в балаклавах совершают налеты на торговые точки
07.03.2023
В Челябинске состоится традиционный лыжный марафон «Золотая гора»
07.03.2023
Житель Златоуста заразил подругу ВИЧ
07.03.2023
В Копейске на трассе пострадал пассажир легковушки и перевернулся грузовик с продуктами
Игроки «Уралочки» вернулись с международного сбора
20.01.2023
Златоустовские ватерполистки победно завершили второй тур Суперлиги
24.10.2022
Молодежь «Уралочки» возглавила ватерпольное Первенство России
30.09.2022
В Златоусте пройдет первый тур ватерпольного чемпионата России
16.09.2022
Златоустовские ватерполистки с победы стартовали на Кубке губернатора Челябинской области
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023