Игроки «Уралочки» вернулись с международного сбора

Шесть игроков женского ватерпольного клуба «Уралочка» (Златоуст, Челябинская область) в составе сборной России завершили тренировочный сбор в Греции и вернулись в родной город.

Спортсменки сыграли восемь матчей с ведущими клубами чемпионата Греции, включая победителей и призеров Кубка Европейских чемпионов «Олимпиакос» и «Волиагмени»: семь побед и одна ничья.

Теперь «Динамо-Уралочка» готовится к туру Суперлиги страны в Златоусте.