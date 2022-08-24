Команда ГРЦ Макеева показала сплоченность и отличный результат на «Гонке героев»

На Чебаркульском полигоне в Челябинской области 20-го августа прошел самый масштабный забег с препятствиями в России «Гонка героев». В соревнованиях приняли участие 160 команд-взводов со всего Южного Урала. Выйти из зоны комфорта, бросить себе вызов отважились и десять сотрудников Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс), в том числе две девушки.

Руководство и профком ГРЦ ежегодно поддерживает специалистов предприятия в их стремлении прокачать себя на выносливость на полосе препятствий. Для команды ракетного центра нынешняя гонка стала уже седьмой по счету.

Протяженность трассы составила девять километров. Участникам предстояло преодолеть 29 препятствий.

Команда ГРЦ имени Макеева подобралась очень сильная, для большинства эта была уже не первая гонка. Дебютанткой оказалась лишь одна участница – инженер-конструктор Яна Доновская. Девушка упорно готовилась к испытаниям и с уверенностью ждала забега.

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Капитан команды инженер Владислав Козлов в участниках не сомневался, и после небольшой разминки взвод стартовал.

Впереди экстремалов ожидали подъемы по канату, «рукоходы», грязевые ямы, прыжки с высоты в воду, преодоления узких пространств, трамплинов и, наконец, финальное препятствие «Гонки героев» - самый высокий подъем «Эверест».

Девиз соревнований: «Беги со всеми, беги лучше всех!» команда ракетного центра полностью оправдала. К финишу участники пришли в бодром расположении духа всего за один час 50 минут. Как рассказал капитан, сотрудники АО «ГРЦ Макеева» обогнали более десяти команд.

«Мы бежали уверенно, сплоченно, быстро. Все испытали массу положительных эмоций в команде единомышленников», – поделился впечатлениями Владислав Козлов.

Несмотря на непростые испытания по ходу полосы препятствий, лица финишировавших озаряла улыбка.

По традиции все участники гонки получили памятные жетоны. Победный трофей как минимум до следующего забега будет напоминать каждому, что

он - настоящий герой.

Состав команды:

1. Демидов Сергей

2. Доновская Яна

3. Каширина Анна

4. Козлов Владислав

5. Колодежный Артём

6. Кудеев Сергей

7. Пеньковский Михаил

8. Попов Кирилл

9. Пырьев Владислав

10. Сычев Игорь