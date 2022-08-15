КСП Челябинской области готовится к сдаче нормативов «Готов к труду и обороне»

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области готовятся к сдаче спортивных нормативов ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) вновь стали внедрять в России в 2014 году, благодаря Указу президента. Сейчас это направление развивается в рамках Федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Как сообщает телеграм-канал КСП, все сотрудники контрольного ведомства состоят в ЧРО ОГО ВФСО «Динамо» и активно готовятся к сдаче ГТО.

С 2015 года в российских ВУЗах в рамках приемной компании учитывается наличие у абитуриентов золотого знака отличия ГТО (в некоторых - серебряного). При этом ВУЗы самостоятельно принимают решение о количестве дополнительно начисляемых баллов будущим студентам.

Напомним, что Челябинская область заняла девятое место среди субъектов РФ по внедрению нормативов комплекса ГТО в доковидный период.

Чтобы стать участником программы необходимо:

- зарегистрироваться на сайте ГТО;

- обратиться в любой удобный центр тестирования для уточнения времени проведения зачетных мероприятий.

Необходимо будет предъявить паспорт и медицинскую справку (061/у для детей и 089укв для взрослых).