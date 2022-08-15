15.08.2022
КСП Челябинской области готовится к сдаче нормативов «Готов к труду и обороне»
15.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 августа
12.08.2022
В Челябинске ограничат движения на Кыштымской и Работниц
12.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
12.08.2022
Металлургический и Тракторозаводский районы Челябинска защитят от клещей
12.08.2022
В Челябинске остановки стали появляться там, где их никогда не было
КСП Челябинской области готовится к сдаче нормативов «Готов к труду и обороне»
02.08.2022
Ревизоры пришли в администрацию Коркинского района
28.06.2022
Товар, ввезенный в рамках параллельного импорта, подлежит гарантийному обслуживанию
20.06.2022
КСП начинает проверку Минпрома Челябинской области и его подведа
07.06.2022
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 10%
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022