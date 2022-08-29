Кубок Алексея Текслера соберет на Южном Урале лучших ватерполисток России

Большой турнир «Кубок губернатора Челябинской области» по водному поло возвращается на Южный Урал.

После паузы, связанной с пандемийными ограничениями, женское водное поло вновь готово порадовать любителей спорта яркими игровыми моментами в исполнении лучших игроков страны.

Сильнейшие ватерпольные клубы России, все «звезды» национальной сборной будут бороться за этот престижный трофей. Организаторы турнира, Фонд поддержки спорта Челябинской области и региональная Федерация водного поло, пригласили на Южный Урал чемпиона страны - клуб «Кинеф» из Киришей, неоднократных призеров национального чемпионата - московский «СКИФ» и волгоградский «Спартак».

Также в состязаниях примет участие команда «Штурм-2002» из Московской области. И, конечно, «Динамо-Уралочка» Златоуста - обладательница многих наград, включая кубок губернатора Челябинской области, которая намерена вновь завоевать этот приз.

На правах хозяев турнира «Уралочка» будет выступать двумя командами.

Матчи Кубка губернатора по водному поло-22 пройдут с 16 по 18 сентября на двух водных аренах Южного Урала.

В Центре Олимпийской подготовки Златоуста 16 и 17 сентября состоятся предварительные поединки и полуфиналы, а 18 сентября челябинский бассейн «Строитель» примет матч за «бронзовые» награды и главный Финал турнира.

Вход для зрителей свободный по флаерам, которые можно получить, направив заявку по электронной почте: wpcluburalochka@gmail.com, после чего (с пятого сентября) флаеры можно будет забрать в кассах бассейна «Уралочка» (Златоуст) и бассейна «Строитель» (Челябинск).