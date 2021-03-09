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Кубок губернатора по кикбоксингу остался в Челябинской области

В Челябинске в 24-й раз состоялись Всероссийские соревнования на Кубок губернатора Челябинской области по кикбоксингу. Также в рамках традиционных состязаний в манеже спортивного комплекса имени Елены Елесиной прошли чемпионат и первенство Уральского федерального округа по кикбоксингу в разделах фулл-контакт и К1, а также региональный турнир по поинтфайтингу и лайт-контакту.

За награды в ринговых и татами–дисциплинах спорили около 65 спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. На счету южноуральских файтеров 104 медали. В том числе – 30 золотых, 27 серебряных и 37 бронзовых.

«На Урале все проходит, как всегда, на высшем уровне. Спортсмены очень соскучились по соревнованиям. Прошлый год из-за ситуации с пандемией был очень сложным. Ребята, конечно, где-то растеряли физическую форму, и стимул даже был потерян. Но у молодежи есть желание заниматься прекрасным видом единоборств – кикбоксингом», - отметил вице-президент федерации кикбоксинга России Александр Березкин.

Больше всего медалей – 104 (30 золотых, 27 серебряных и 37 бронзовых) – завоевали хозяева соревнований. В итоге им в очередной раз достался главный приз за победу в общекомандном зачете – Кубок губернатора. Второе место заняли представители Свердловской области, третье – бойцы из ХМАО.