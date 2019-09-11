Кубок магнитогорских депутатов разыграли подростки

В Магнитогорске завершился XIII турнир по футболу среди дворовых команд.

В Магнитогорске завершился XIII турнир по футболу среди дворовых команд. Он ежегодно закрывает летний спортивный сезон и посвящён памяти бывшего старшего тренера городского футбольного клуба, энтузиаста детского спорта Александра Гурова.

Именем этого подвижника футбола по инициативе председателя Магнитогорского городского Собрания Александра Морозова и назван турнир среди дворовых команд. За это время в соревнованиях приняло участие более трёх тысяч парней.

«Эти замечательные соревнования ежегодно собирают мальчишек с городских дворов, дают стимул играть дальше и ещё лучше. А финал, на радость юных футболистов, проводится на профессиональном поле Центрального стадиона», - рассказал Александр Олегович.

В этом году за Кубок Собрания сражались рекордное количество команд – 23. Главная награда была отвоевана командой «Юность», которая в упорной борьбе в результате послематчевых пенальти одолела команду «БАРС». Победитель турнира сразился в товарищеском матче с командой мастеров ФК «Металлург - Магнитогорск».

Определены лучшие нападающий, вратарь и защитник. А самого эффективного бомбардира наградила Общественная молодежная палата при Собрании депутатов.

В награждении приняла участие вдова А. Гурова Татьяна Анатольевна, которая традиционно посещает все футбольные матчи этого турнира.

Ребята получили медали, именные дипломы и подарки, сертификаты на тренировку по футбольному фристайлу от школы «Эластико», а также билеты в кино и сладкие призы от партнёров турнира.