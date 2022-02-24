Кубок СМИ имени Ольги Давиденко – больше, чем соревнования!

С 18 по 20 февраля 2022 года прошел Межрегиональный Кубок СМИ по горным лыжам, сноуборду и картингу имени Ольги Давиденко, Уникальный формат проводится ежегодно на Южном Урале, он полюбился журналистам из разных регионов. : здесь можно помериться силами в спортивных достижениях, и при желании, встать на лыжи или сноуборд под руководством инструкторов, а главное – обменяться профессиональным опытом, послушать звездных спикеров, запланировать общие проекты на медиафоруме «Вершина». Здесь же можно напрямую пообщаться с федеральными спикерами, а также с первой леди Челябинской области, общественным деятелем Ириной Текслер. Она приняла участие в соревнованиях (в команде организаторов), выступила на медиафоруме и круглом столе, а также надела медали участникам команд-победителей. Ирина Текслер подчеркнула, что Кубок СМИ – новая визитная карточка Южного Урала.

На Кубке СМИ 2022, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» собрались около 200 участников медиафорума, среди них PR-специалисты, популярные travel-блогеры, а также сотрудники 34-х редакций СМИ и сетевых изданий из 6 регионов: Челябинской, Тюменской, Свердловской областей, Башкортостана, Москвы и Крыма. Те, кто формирует информационную повестку Уральского федерального округа и шире. Отмечено, что было больше главных редакторов, руководителей СМИ, чем в прошлые годы: ГТРК «Южный Урал», 74.ru, E1 (Екатеринбург), «Деловой квартал» Челябинск, BusinessFM Уфа, «Комсомольская правда Челябинск», Медиагруппа «Наш Челябинск», «Урал-пресс-информ», Ura.ru, «Хорошие новости Челябинской области» и других.

В горнолыжных соревнованиях участвовали 15 команд. Всего на горных лыжах и сноуборде соревновались 72 специалиста медиа, в зимнем картинге – 41. Остальные были активными болельщиками.

По итогам соревнований, Кубок имени Ольги Давиденко достался команде Союза журналистов Челябинской области. Второй год побеждает эта команда, ранее два года подряд Кубок уезжал в Башкирию. «Серебро» досталось команде телеканала «Тюменское время». Корреспонденты, ведущие этого телеканала первый раз приехали на Кубок СМИ и сразу же получили медали! Третье место у Медиахолдинга Челябинской области «Первый областной». Всего вручено 33 медали. Лучшая команда болельщиков – ГТРК «Южный Урал» «Вести-Вместе».

Открывая медиафорум в субботу по теме «Журналистика и коммуникации – о продвижении регионов», Ирина Текслер назвала присутствующих коллегами, подчеркнув, что имеет достаточно большой опыт журналистской работы за плечами: репортером, ведущей новостей в Норильске. Речь на форуме шла о том, каким образом можно эффективно продвигать Челябинскую область (и другие), способствуя повышению имиджа и, соответственно, развитию регионов. Что является символами региона, как использовать опыт разных стран, городов в создании туристических образов. Как еще можно позитивно войти в федеральную повестку. Об этом говорили главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, шеф-редактор федерального медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Сазонов, комьюнити travel-блогеров крупнейшего в России фестиваля путешественников «Слет под рюкзаком», президент коммуникационной группы Insiders (Москва) Андрей Лапшов, депутаты Государственной Думы Яна Лантратова, Станислав Наумов, руководители Уралэнергосбыта, челябинского отделения Сбербанка. В завершении двухдневного форума на круглом столе, который модерировала главный редактор «Делового квартала» Ульяна Бисерова, высказали мнения и предложения многие руководители СМИ, председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева, замдиректора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова, председатель Клуба пресс-служб Челябинской области Мария Неволина.

Евгения Машенцева, зам. директора по рекламе и продвижению ООО РИАНА «Урал-пресс-информ»: «В этом году наше агентство впервые стало информационным партнером кубка. Это почетно и ко многому обязывает. Выполняется несколько задач-освещение событий, сотрудничество с организаторами, спикерами и партнерами кубка , нужно ежеминутно быть в курсе событий мероприятия и одновременно самим активно принимать участие. Удалось поучаствовать в картинге и в творческом батле, был свой человек среди организаторов кубка - Алина Быкова, наш менеджер по развитию – что помогало эффективнее решать наши задачи. Спасибо организаторам за приглашение. На следующий год планируем собрать свою команду для участия в горнолыжных соревнованиях.»

«Кубок СМИ становится все лучше и лучше! Спасибо организаторам – это было потрясающе. Крутые спикеры, крутые соревнования, крутая «Солнечная долина», крутая атмосфера!», – написала в соцсетях челябинский представитель телеканалов ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и других Елена Хавлюк. Подобных отзывов в первый же день после приезда вышло десятки.

Журналист 74.ru и писатель Артём Краснов, который первый раз участвовал в этом мероприятии, но сразу же выступил в качестве спикера (на тему личного блога журналиста), рассказал в соцсетях: «Поскольку я человек не светский, то редко участвую в сборищах, но здесь мне понравилось. …Все мы стали как бы одним непотопляемым СМИ. …Было приятно увидеть многих коллег, которых до сих пор я воспринимал только в виде аватарок на фейсбуке». Также Артем, как и целый ряд участников, выразил восхищение условиями горнолыжного курорта, принимающего соревнования мирового уровня: «Я, кстати, давненько не был в Солнечной долине и поразился тому, как сильно она отстроилась».

Алена Вериго, руководитель оргкомитета Кубка СМИ 2022: «Мероприятие такого формата успешнее делаются в сотрудничестве нескольких организаторов: общественных организаций, органов власти, бизнеса. Оно проводится Союзом журналистов Челябинской области, при поддержке Министерства по физической культуре и спорту совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» (в минспорте понимают, что спорт – это больше, чем просто соревнования, он содействует развитию региона), Группой компаний «Микар» (в 2019 году именно Семен Мительман принял решение продолжить поддержку Кубка СМИ, иначе мероприятие могло бы сойти на нет), гостеприимным курортом «Солнечная долина». Но справедливо будет подчеркнуть, что ключевые партнеры – это тоже соорганизаторы. Они оказывают не только финансовую поддержку, но и вносят идеи. Там работают сильные специалисты. Это Челябинское отделение ПАО Сбербанк, Русская медная компания, ООО Уралэнергосбыт, руководители и представители которых лично участвовали в медиафоруме, понимая его глубину и важность для развития региона».

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк:

«Без преувеличения, Кубок СМИ – одно из ключевых событий медиасферы региона. Это мероприятие стало отличной площадкой для обмена опытом и профессионального роста. В этом году Кубок СМИ посетили первые лица региона и во время панельной дискуссии удалось обсудить, в каком направлении развиваться региону, как повысить привлекательность для туристов и что нужно делать, чтобы Челябинская область оставалась привлекательной для жителей. Получился неформальный диалог медиа, бизнеса и власти об очень важных и нужных вещах. Мы ежегодно поддерживаем Кубок СМИ, потому что понимаем значимость журналистики для развития общества и важность открытого диалога с медиа».

Об истории и традициях Кубка СМИ на сайте

Видеозаписи медиафорума «Вершина» – в разделе Видео в группе ВК #КубокСМИ2022

Также организаторы благодарят: группу компаний «Ариант», сеть стоматологических клиник «Белый Кит», консалтинговую группу «Партнёр» (юридическая помощь), инвестиционную компанию «Фридом Финанс», магазин экстремальных видов спорта STREETLAB, агрохолдинг «Ситно».

Спортивные результаты:

В горнолыжных соревнованиях участвовали 15 команд (изначально регистрировались 17, но в непростой эпидобстановке некоторые не приехали, их коллеги объединились в сборные):

1. Команда организаторов и партнеров (вне зачета, а составе команды: первая леди Челябинской области, общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер, председатель Совета директоров ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина» Олег Сиротин, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова, генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков, PR-менеджер обособленного подразделения Русской медной компании в Челябинске Станислав Артишевский)

2. Союз журналистов Челябинской области

3. Сборная СМИ Челябинской области

4. Клуб пресс-служб Челябинской области

5. Комсомольская правда (с участием шеф-редактора федерального медиахолдинга Евгения Сазонова)

6. ГТРК «Южный Урал» – ВЕСТИ ВМЕСТЕ

7. Медиахолдинг «Первый областной»

8. Сборная СМИ Челябинска и Копейска

9. Сборная юнкоров ЮУрГУ и ЧелГУ – Универ

10. Сборная Башкирии и Тюмени

11. Команда блогеров – Под рюкзаком (с участием организатора фестиваля «Слет под рюкзаком» Олеси Облачной, Москва, блогеров: Раиса Габитова, Уфа, Алены Бардовской, Крым, Эрики Кавайи, Москва, журналиста-блогера Марины Акиловой-Елиной, Екатеринбург)

12. Сборная Москвы и Екатеринбурга

13. Юнкоры Миасса (ЧелГУ) – Лови момент

14. Телеканал «Тюменское время»

15. Пресс-служба ЧелГУ – Лыжи, доски, два ствола

Имена победителей:

Командные результаты

1 место – Союз журналистов Челябинской области (Сазонов Владимир, Ульянова Лариса, Логвинова Екатерина, Фокин Алексей, Ульянов Ярослав).

2 место – Телеканал «Тюменское время» (Жилин Андрей, Дрондина Ксения, Ветров Андрей, Чепарова Дарья, Ушков Григорий).

3 место – Медиахолдинг «Первый областной» (Агафонова Ирина, Ткачев Василий, Бублик Владимир, Титова Анна, Евлантьева Екатерина).

Горные лыжи, мужчины

1 место – Бублик Владимир (команда Медиахолдинга «Первый областной», помощник режиссера, г. Челябинск).

2 место – Сазонов Владимир (команда Союза журналистов Челябинской области, фотокорреспондент ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», г. Магнитогорск);

3 место – Ткачев Василий (команда Медиахолдинга «Первый областной», режиссер, г. Челябинск).

Горные лыжи, женщины

1 место – Логвинова Екатерина (команда Союза журналистов Челябинской области, менеджер по связям с общественностью ООО «Центр коммунального сервиса», г. Челябинск);

2 место – Ульянова Лариса (команда Союза журналистов Челябинской области, пресс-атташе ГК «Компаньон», г. Челябинск);

3 место – Вериго Алена (команда Клуба пресс-служб Челябинской области, директор по коммуникациям группы компаний «Микар», г. Челябинск)

Сноуборд, мужчины

1 место – Дерешев Петр (сборная СМИ Челябинска и Копейска, оператор телеканала «Инсит-ТВ», г. Копейск);

2 место – Ушков Григорий (команда телеканала «Тюменское время», режиссер, г. Тюмень);

3 место – Фокин Алексей (команда Союза журналистов Челябинской области, дизайнер верстки «Редакция «Магнитогорский рабочий», г. Магнитогорск).

Сноуборд, женщины

1 место – Чепарова Дарья (команда телеканала «Тюменское время», ведущая программ, г. Тюмень);

2 место – Пирожкова Вероника (сборная СМИ Челябинской области, фотожурналист, менеджер по внутренним коммуникациям АО «РМК», г. Екатеринбург);

3 место – Дрондина Ксения (команда телеканала «Тюменское время», ведущая программ, г. Тюмень).

Картинг, мужчины

1 место – Дерешев Петр (оператор телеканала «Инсит-ТВ», г. Копейск);

2 место – Машенцев Михаил (фотокорреспондент «Урал-пресс-информ», г. Челябинск);

3 место – Чугунов Денис (Управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк, г. Челябинск).

Картинг, женщины

1 место – Дерешева Наталья (PR-специалист телеканала «Инсит-ТВ», г. Копейск);

2 место – Демидова Евгения (менеджер по связям с общественностью «АО «Карабашмедь», г. Карабаш);

3 место – Ватутина Алёна (PR-директор ИД «Комсомольская правда», г. Челябинск).