07.11.2023
В Челябинске расконсервировали летнюю уборочную технику
07.11.2023
В Аргаяшском районе утонул девятилетний мальчик
07.11.2023
«Россети Урал» предупреждают о необходимости легализовать все линии связи, размещенные на ЛЭП
06.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 ноября (18+)
06.11.2023
Челябинский коллектив «Тутти» одержал победу в финале «Битвы хоров»
06.11.2023
При пожаре в Красноармейском районе погиб парень 2005 года рождения
Мастер-класс для участников Всероссийского турнира по дзюдо провел Юрий Степкин
02.11.2023
В Челябинске состоится юбилейный турнир по дзюдо памяти Петра Сумина
22.04.2019
Андрей Косилов: Счастье - это когда дети заняты, соревнуются, растут
22.04.2019
Текслер о детском спорте на турнире по дзюдо памяти Сумина
02.04.2018
Дзюдоисты Челябинской области завоевали 17 медалей на турнире памяти Петра Сумина
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023