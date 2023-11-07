Мастер-класс для участников Всероссийского турнира по дзюдо провел Юрий Степкин

Юные дзюдоисты Челябинской области завоевали 30 медалей Всероссийского турнира памяти Петра Сумина. Соревнования прошли в Челябинске в минувшие выходные.

Всего в турнире выступили 305 дзюдоистов до 15 лет из разных регионов России, Казахстана и Кыргызстана.

Победителями всероссийских соревнований в своих весовых категориях стали Собянин Артём (38 кг), Загитов Давид (66 кг), Рябов Матвей (73 кг), Никонова Татьяна (48 кг), Онохова Мила (52 кг), Горбушин Матвей (81 кг).

Серебряные медали завоевали Колоколов Всеволод (38 кг), Тимофеев Виктор (60 кг), Коробейник Максим (73 кг), Родионова Валерия (48 кг), Убайдуллоев Довуджон (34 кг), Мячин Николай (+81 кг).

«Бронзу» турнира добыли Галиакбаров Вадим (38 кг), Погребенко Максим (42 кг), Агапов Михаил (50 кг), Валиев Марсель (55 кг), Шалимов Глеб (55 кг), Широносов Алексей (60 кг), Щербинин Александр (66 кг), Чуватов Тимофей (66 кг), Агафонов Анатолий (73 кг), Саидахмадов Богдан (73 кг), Бадретдинова Кристина (48 кг), Каширина Анна (52 кг), Шеленкова Софья (52 кг), Мамедов Метин (46 кг), Левин Иван (46 кг), Тихонов Евгений (81 кг), Яковлев Алексей (81 кг), Дюсембаев Эльданиз (+81 кг).

«Челябинская область – столица дзюдо России. И для этого есть основания, – отметила Ирина Текслер. – Только с начала этого года в нашей области прошло шесть соревнований высокого, в том числе федерального, уровня. Этот турнир – седьмое событие высокого класса, связанное с дзюдо. Очень важно, что турнир является не просто большим праздником для юных южноуральцев, но и стартовой площадкой для попадания в состав сборной команды России».

По сложившейся традиции, на следующий день после турнира памяти П.И. Сумина мастер-класс для молодых спортсменов провел медалист Олимпийских игр Юрий Стёпкин.