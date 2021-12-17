Майк Тайсон — самый высокооплачиваемый спортсмен на Cameo

Получить личное поздравление от любимой звезды — мечта не только поклонников шоубизнеса, но и многих фанатов спорта. И благодаря сервису Cameo, основанному в 2017 году, у пользователей сети появилась такая возможность. Проект позволяет за фиксированную плату заказать видеооткрытку у знаменитости и получить от неё персональное поздравление.

И если для поклонников подобная платформа — это очередной способ стать ближе к кумиру, то для экспертов Udacha.com — возможность выяснить, кто из спортсменов всё ещё находится на волне популярности и пользуется успехом среди интернет-пользователей.

Так, по данным сервиса, самым высокооплачиваемым спортсменом на Cameo является легенда мирового бокса Майк Тайсон. Заказать видеопоздравление у абсолютного чемпиона можно за 17 тысяч евро. Вторую строчку занимает также известный боксёр — Флойд Мейвезер, его «открытка» обойдётся в € 12750.

Третьим среди самых высокооплачиваемых на площадке звёзд спорта стал Лонзо Болл, действующий баскетболист «Чикаго Буллз», который оценивает поздравление со своим участием в € 4250.

Кроме того, в ТОП-5 спортсменов на Cameo вошли победитель олимпийских игр 1976 года в десятиборье Уильям Дженнер, который в 2015 году совершил каминг-аут и сегодня является трансгендерной женщиной, и игрок НФЛ Трей Лэнс. Их видеообращения на сервисе стоят € 2125 и € 1275 соответственно.

Сегодня в проекте участвует 5135 спортсменов, а самым популярным видом спорта является американский футбол, его представляют 988 игроков, второе и третье место занимают баскетболисты и бейсболисты — 649 и 340 человек.