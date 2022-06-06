06.06.2022
Лето-2022: юные челябинцы отдыхают в школьных лагерях и работают в трудовых отрядах
06.06.2022
В Челябинске наградили победителей фотокросса «Мой любимый город»
06.06.2022
Жительница Челябинска признана одной из лучших футбольных мам страны
06.06.2022
Власти Челябинска объяснили, как выбирали земельный участок под новый пункт полиции
06.06.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты
06.06.2022
За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца
Миасс примет российский этап эндуро-серии
30.05.2022
Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов
24.05.2022
Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России
12.04.2022
Бывший замглавы Миасса останется в СИЗО
12.04.2022
Сотрудники ФСБ задержали в Миассе высокопоставленного силовика
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022