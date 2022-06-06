Миасс примет российский этап эндуро-серии

В Миассе (Челябинская область) состоится российский этап эндуро-серии. Это соревнования по горному велосипеду в дисциплине скоростной спуск с горы.

Соревнования стартуют десятого июня на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина». Протяженность трассы составляет 1500 метров, перепад высот – 210 метров. Старт находится на вершине горы «Известная». В зону старта экстремалы-любители поднимаются на специально-приспособленном для велосипеда кресельном подъемнике. Кстати, приезжать и тренироваться на трассе для даунхилла можно каждые выходные.

«Трасса, которая в данный момент есть на курорте, подходит как новичкам, так и профи. Здесь есть сложные участки, которые новичок с легкостью обойдет по альтернативному маршруту. У нас в планах строительство новых трасс общей протяженностью 11,5 километров. Длина трасс от 1500 до 3000 метров. Перепад высот составляет 210 метров. Трассы будут проложены по лесным склонам с частичным выходом на открытые участки и горнолыжные трассы. Любой желающий, любитель горного велосипеда либо профессионал, сможет выбрать трассы для катания с горы по своему желанию и возможностям. Соотношение трасс по уровню сложности: лёгкий уровень - 48%, средний уровень - 39%, сложный уровень - 13%. Со временем, байк-парк «Солнечной долины» станет лучшим местом для активного отдыха на горном велосипеде для райдеров любого возраста и любого уровня подготовки»,- отметил организатор стартов Олег Добровольский.

Соревнования по даунхиллу на «Солнечной долине» проводятся на курорте уже несколько лет. В них может принять участие любой желающий, старше 16 лет. Участников делят на категории: юниоры (16-20 лет), элита (21-34 года), мастера (35 - 44 лет), гранд-мастерс (45+ лет) и девушки (от 16 лет, без деления на возрастные категории). По итогам соревнований призеры получат подарки от спонсоров.