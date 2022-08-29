Михаил Накоряков поздравил ватерполисток Челябинской области с победой в Спартакиаде сильнейших

Главный тренер сборной Челябинской области по водному поло Михаил Накоряков поздравил женскую ватерпольную сборную региона с победой в Спартакиаде сильнейших.

«Мы всегда ставим максимальные задачи. Эта Спартакиада – первая в российском спорте, и мы очень хотели завоевать чемпионский титул для истории нашей команды и Челябинской области. Было непросто, но прибавляя от матча к матчу, вышли на пик формы как раз к стадии «плей-офф». Поздравляю всех с победой!» - сказал Михаил Накоряков.

Отметим, в финале южноуральской команде противостояла очень сильная сборная Москвы. Результативной эта игра не могла быть по определению – слишком хорошо знают друг друга соперницы из базовых для своих сборных клубов: «Динамо-Уралочка» Златоуста и московского «СКИФа».

Первый период был за нашими ватерполистками, усилиями Дарьи Бунаковой и Анисы Шарафутдиновой они повели 2:0. Далее последовала безголевая «засуха» от обеих команд практически на всю вторую четверть, но на большой перерыв наши ушли с перевесом в три мяча 3:0.

А затем сборной Челябинской области удался резкий рывок, и после голов Панфиловой, Маркоч и Заплатиной наши повели уже 6:1, заставив соперниц спешить и ошибаться. На последнем рубеже уверенно играла Евгения Головина, у которой коэффициент отраженных бросков составил в итоге 85 процентов. А южноуральские спортсменки удачно использовали контратаки и полностью контролировали игру.

Четвертый период превратился в формальность. Сборная Челябинской области уверенно довела матч до победы 9:4, выиграв финал и весь ватерпольный турнир I Всероссийской Спартакиады сильнейших.