03.11.2021
Сбербанк предложил своим клиентам новые вклады - «СберВклад» и «СберВклад Прайм»
03.11.2021
Жителя Челябинской области будут судить за жестокое убийство школьницы 19-летней давности
03.11.2021
За сутки выявлено 539 заболевших ковидом южноуральцев, умерло 30 жителей
03.11.2021
В Челябинской области вынесен приговор браконьеру, застрелившему краснокнижного лебедя
03.11.2021
Прокуратура заступилась за сироту из Бакала, которую чиновники поселили в квартиру с плесенью
03.11.2021
На Челябинском цинковом заводе состоялись первые соревнования по гиревому спорту
На Челябинском цинковом заводе состоялись первые соревнования по гиревому спорту
19.10.2021
Молодые металлурги ЧЦЗ преображают дворы Челябинска
12.10.2021
Металлурги ЧЦЗ защитят глаза инновационными незапотевающими очками
31.08.2021
Почти 90 миллионов рублей инвестировал ЧЦЗ в модернизацию системы подачи цинкового концентрата
31.08.2021
Металлурги ЧЦЗ собрали в школу 108 первоклассников
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021