На Челябинском цинковом заводе состоялись первые соревнования по гиревому спорту

Корпоративные соревнования по гиревому спорту впервые состоялись на Челябинском цинковом заводе, входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», инициатива таких состязаний принадлежит самим работникам предприятия. Еще летом на доске решения проблем завода металлурги высказались за их проведение. И уже в середине осени идея была реализована.

Соревнования проводились в упражнении «рывок» в двух весовых категориях: до 90 килограммов и свыше. Участие в первенстве приняли десять спортсменов-любителей. Победителей определяли в личном зачете по наибольшей сумме подъемов гири весом 24 килограмма в течение десяти минут.

По словам инструктора по спорту ЧЦЗ Станислава Реутова, уровень подготовки заводских спортсменов оказался высоким. Так, победитель состязаний в категории свыше 90 килограммов - мастер спорта по гиревому спорту Григорий Авдеев завершил упражнение на полторы минуты раньше установленного тайминга, успев поднять гирю 201 раз при личном рекорде 247 раз, показанном на открытом кубке Челябинска.

В категории до 90 килограммов первое место досталось Денису Чернову из вельц-цеха, второе - Сергею Сотнику, третье место - Михаилу Белову.

В категории свыше 90 килограммов первенствовал Григорий Авдеев из гидрометаллургического цеха, на втором месте - Михаил Аксенов, на третьем - Данил Якупов.

Самые сильные металлурги ЧЦЗ получили почетные грамоты и денежные призы.