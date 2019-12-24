Наградные от губернатора челябинским спортсменам

Более двухсот южноуральских спортсменов получили денежные премии по итогам выступления в 2019 году. На эти цели по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера было выделено более 13 миллиона рублей.

Согласно распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера все южноуральские призеры крупных международных стартов, а также их наставники получили соответствующие денежные вознаграждения за свои успехи. Так, за победу на чемпионате мира по олимпийским видам спорта, например, предусмотрено вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, за второе место – 150 тысяч и за третье – 100 тысяч рублей. Соответствующие премиальные предусмотрены за призовые места и на других статусных международных соревнованиях (чемпионаты и первенства мира по олимпийским и не олимпийским видам спорта, комплексные Универсиады, Сурдлимпийские игры и т.д.).

Как сообщает министерство спорта региона в 2019 году спортсмены Челябинской области завоевали 235 медалей на чемпионатах, первенствах мира и Европы, более чем в 1,5 раза превысив показатели 2018 года. Кроме того, в 2019 году южноуральские спортсмены завоевали более 2700 медалей на официальных всероссийских и международных соревнованиях (для сравнения – в 2018 году таких наград было 1500). В большей степени спортсмены показали хорошие результаты в легкой атлетике, тхэквондо, дзюдо, конькобежном спорте и шорт-треке, боксе, водному поло и других видах спорта.

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