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Нужна помощь

Не чувствует рук и ног: воспитанник «Трактор»» получил серьезную травму на тренировке

Воспитаннику ХК «Трактор – 2002» Максиму Тарасову, получившему серьезную травму на тренировке, требуются денежные средства для реабилитации. Сейчас 18-летний парень находится в реанимации. Он не чувствует рук и ног.

Трагедия с 18-летним Максимом Тарасовым произошла 25 ноября 2020 года на тренировке. Хоккеист споткнулся и влетел в борт. Он сильно ударился головой. У парня компрессионно-оскольчатый перелом тела, шестого и пятого шейных позвонков, перелом дужки первого шейного позвонка.

«Максим сейчас лежит в реанимации. Пальцы рук у него не работают, своего тела ниже груди сын не чувствует. Врачи сказали, что сделали все, что смогли», - рассказал отец Максима Михаил.

Для полноценной жизни Максиму сейчас нужна реабилитация, которая потребует немалых денег. В среднем один день в клинике стоит от 15 до 27 тысяч рублей.

Те, кто хочет помочь Максиму Тарасову, могут связаться с редакцией агентства «Урал-пресс-информ».