06.09.2023
В Челябинске началась подготовка к разработке проекта строительства дороги по улице Клайна
06.09.2023
Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем
06.09.2023
Показ мод на Кировке
06.09.2023
Врач из Озерска, которого в ЧОКБ будили во время операции на мозге, уверенно идет на поправку
06.09.2023
Состязания рыболовов пройдут на Шершневском водохранилище
06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
Непобежденный челябинский боксер Иван Чирков провел открытую тренировку в ФОК Коркино
01.09.2023
В Карабаше все первоклассники получили в подарок ранцы со школьными принадлежностями
31.08.2023
Пять тысяч первоклассников получили рюкзаки и школьные наборы к первому сентября
25.08.2023
В День города в Челябинске впервые пройдёт масштабный спортивный фестиваль RCC FEST
14.08.2023
Южноуральские боксёры пробиваются в мировой топ
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023