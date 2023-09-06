Непобежденный челябинский боксер Иван Чирков провел открытую тренировку в ФОК Коркино

Боксер RCC Boxing Promotions Иван Чирков провел открытую тренировку перед турниром в Челябинске. В предстоящую пятницу, восьмого сентября, он выйдет на ринг многотысячной арены «Трактор», а сегодня он провел день в зале физкультурно-оздоровительного комплекса РМК в Коркино.

За тренировкой наблюдали больше 60 детей, а вместе с ними олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко и боец UFC Алексей Олейник. Звездные гости приехали в Челябинск, чтобы поддержать участников шоу и поделиться собственным опытом с подрастающим поколением.

«Будем надеяться, что здесь появятся олимпийские чемпионы, я сам из маленькой станицы, примерно, как Коркино, и все возможно. Главное, чтобы ребята любили бокс, жили этим видом спорта, и результат придет. Вильдан Минасов и Иван Чирков — это отличные примеры. Я надеюсь, что ребята проведут хорошие бои, одержат победы и поднимутся в рейтингах. Главное — совладать с эмоциями», - делится Евгений Тищенко.

Для Ивана Чиркова эта тренировка станет одной из заключительных в подготовке к встрече с первым номером Венесуэлы Эдиксоном Пересом. Перес обходит Чиркова в мировых рейтингах более чем на 200 позиций, и в случае победы челябинский боксер ворвется в гонку за титул чемпиона мира.

«Настрой на поединок боевой, в этот раз нет проблем с весом, я в полной кондиции. Меня самого очень мотивирует боксировать на родной земле, нельзя сделать шаг назад», - сказал Иван Чирков.

Напомним, восьмого и девятого сентября в Челябинске пройдёт масштабный спортивный фестиваль – RCC FEST, приуроченный к празднованию Дня города.

Ключевым событием первого дня станет международный Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. На арене «Трактор» пройдут десять поединков с участием боксёров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго.

Откроет главный кард шоу поединок непобеждённого челябинца Ивана Чиркова (10-0, 2 КО) и первого номера Венесуэлы Эдиксона Переса (27-8-1, 21 КО). Победитель этой пары официально войдёт в престижный мировой рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации WBA.