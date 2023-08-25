В День города в Челябинске впервые пройдёт масштабный спортивный фестиваль RCC FEST

Большой спортивный фестиваль RCC FEST организует Русская медная компания ко Дню рождения Челябинска. В течение двух дней центром притяжения станет площадка RCC Extreme, сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК.

В пятницу, восьмого сентября, на парковке Ледовой арены «Трактор» появятся зона экшн-спорта, баскетбольная площадка, площадка для уличных танцев, зона силового экстрима, фотозоны и фуд-корт.

Днём на площадке в зоне «стрит» пройдут открытые городские соревнования в дисциплинах «ВМХ» и «самокат» для юниоров. Параллельно в зоне «эйр» стартуют квалификационные заезды всероссийских соревнований «Первенство андеров», участие в которых примут сильнейшие райдеры страны в возрасте от 19 до 22 лет.

Ключевым событием восьмого сентября станет Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. На арене «Трактор» пройдут десять поединков с участием боксёров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго. Главным событием турнира будет противостояние восходящей звезды из Челябинской области Вильдана Минасова (11-1, 7 КО) и Рене Альварадо (33-13, 1 КО) из Никарагуа. Откроет главный кард шоу поединок непобеждённого челябинца Ивана Чиркова (10-0, 2 КО), которому будет противостоять первый номер Венесуэлы Эдиксон Перес (27-8-1, 21 КО). Победитель этой пары официально войдёт в престижный мировой рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации WBA.

В субботу, девятого сентября, состоится первый в истории Челябинска Кубок RCC Extreme в дисциплинах «BMX street» и «Самокат street» в формате баттла. Свои навыки в экстремальном спорте зрителям продемонстрируют сборные Челябинска и Екатеринбурга. Продолжат спортивную программу фестиваля финальные заезды «Первенства андеров». За звание победителей сразятся 12 лучших по итогам квалификационных заездов райдеров.

Кульминацией фестиваля RCC FEST станет эффектное иммерсивное шоу с использованием спецэффектов и мультимедиа. На большой сцене в формате баттлов своими талантами померятся топовые артисты: танцоры, певцы, акробаты, битбоксеры, рэперы. Каждый из гостей мероприятия сможет выбрать лучшего из артистов при помощи уникального приложения, которое в день фестиваля челябинцам представит RCC Extreme. Эксклюзивная игра в формате реалити-шоу не имеет аналогов и позволит владельцам смартфонов не только следить за полюбившимся героем, но и повлиять на его рейтинг в голосовании. Игра построена так, что участник сможет пройти от первого до последнего раунда и в конце встретиться с «главными боссами» – хэдлайнерами мероприятия, которые поднимутся на сцену в финале шоу.

В этом году поздравить горожан с Днём рождения приедут кумиры молодёжи, в их числе Ramil’: звёзды также сойдутся на сцене в музыкальном баттле. Ramil’ – российский певец и автор песен Рамиль Алимов, стал известен после выхода сингла «Хочешь со мной» и одноимённого альбома. Его песня «Вся такая в белом» стала топ-1 в социальной сети «Вконтакте», а его сингл «Сияй» занял лидирующую позицию в чартах стран СНГ. При помощи приложения зрители смогут отдать свой голос за любимого исполнителя.

На протяжении всего мероприятия для гостей будет работать фотозона, зона свободного граффити и фуд-корт, организаторы запланировали проведение розыгрыша призов, а также мастер-классов по уличным видам спорта и стрит дэнсу.

Напомним, скейт-парк олимпийского стандарта площадью 1,5 тысячи квадратных метров построен в Челябинске в 2022 году у Ледовой арены «Трактор» при поддержке Русской медной компании (АО «РМК»). Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и доступно для всех желающих. Оснащение спота подходит для тренировок как профессионалов, так и начинающих спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и другом гоночном оборудовании. Площадка стала самой крупной в городе.

В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: «рампы», «разгонки», «перила», «фанбоксы», «пирамиды», «ступеньки» и другие фигуры для выполнения трюков. Разработкой конструкций площадки занималась уральская команда.

Скейт-парк RCC Extreme доступен для свободного посещения в течение всего сезона.