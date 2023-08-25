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Фото: Пресс-служба РМК

В День города в Челябинске впервые пройдёт масштабный спортивный фестиваль RCC FEST

В программе всероссийские соревнования экстремалов, вечер профессионального бокса и выступление хэдлайнеров, в том числе Ramil’

Большой спортивный фестиваль RCC FEST организует Русская медная компания ко Дню рождения Челябинска. В течение двух дней центром притяжения станет площадка RCC Extreme, сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК.

В пятницу, восьмого сентября, на парковке Ледовой арены «Трактор» появятся зона экшн-спорта, баскетбольная площадка, площадка для уличных танцев, зона силового экстрима, фотозоны и фуд-корт.

Днём на площадке в зоне «стрит» пройдут открытые городские соревнования в дисциплинах «ВМХ» и «самокат» для юниоров. Параллельно в зоне «эйр» стартуют квалификационные заезды всероссийских соревнований «Первенство андеров», участие в которых примут сильнейшие райдеры страны в возрасте от 19 до 22 лет.

Ключевым событием восьмого сентября станет Вечер профессионального бокса от RCC Boxing Promotions. На арене «Трактор» пройдут десять поединков с участием боксёров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго. Главным событием турнира будет противостояние восходящей звезды из Челябинской области Вильдана Минасова (11-1, 7 КО) и Рене Альварадо (33-13, 1 КО) из Никарагуа. Откроет главный кард шоу поединок непобеждённого челябинца Ивана Чиркова (10-0, 2 КО), которому будет противостоять первый номер Венесуэлы Эдиксон Перес (27-8-1, 21 КО). Победитель этой пары официально войдёт в престижный мировой рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации WBA.

В субботу, девятого сентября, состоится первый в истории Челябинска Кубок RCC Extreme в дисциплинах «BMX street» и «Самокат street» в формате баттла. Свои навыки в экстремальном спорте зрителям продемонстрируют сборные Челябинска и Екатеринбурга. Продолжат спортивную программу фестиваля финальные заезды «Первенства андеров». За звание победителей сразятся 12 лучших по итогам квалификационных заездов райдеров.

Кульминацией фестиваля RCC FEST станет эффектное иммерсивное шоу с использованием спецэффектов и мультимедиа. На большой сцене в формате баттлов своими талантами померятся топовые артисты: танцоры, певцы, акробаты, битбоксеры, рэперы. Каждый из гостей мероприятия сможет выбрать лучшего из артистов при помощи уникального приложения, которое в день фестиваля челябинцам представит RCC Extreme. Эксклюзивная игра в формате реалити-шоу не имеет аналогов и позволит владельцам смартфонов не только следить за полюбившимся героем, но и повлиять на его рейтинг в голосовании. Игра построена так, что участник сможет пройти от первого до последнего раунда и в конце встретиться с «главными боссами» – хэдлайнерами мероприятия, которые поднимутся на сцену в финале шоу.

В этом году поздравить горожан с Днём рождения приедут кумиры молодёжи, в их числе Ramil’: звёзды также сойдутся на сцене в музыкальном баттле. Ramil’ – российский певец и автор песен Рамиль Алимов, стал известен после выхода сингла «Хочешь со мной» и одноимённого альбома. Его песня «Вся такая в белом» стала топ-1 в социальной сети «Вконтакте», а его сингл «Сияй» занял лидирующую позицию в чартах стран СНГ. При помощи приложения зрители смогут отдать свой голос за любимого исполнителя.

На протяжении всего мероприятия для гостей будет работать фотозона, зона свободного граффити и фуд-корт, организаторы запланировали проведение розыгрыша призов, а также мастер-классов по уличным видам спорта и стрит дэнсу.

Напомним, скейт-парк олимпийского стандарта площадью 1,5 тысячи квадратных метров построен в Челябинске в 2022 году у Ледовой арены «Трактор» при поддержке Русской медной компании (АО «РМК»). Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и доступно для всех желающих. Оснащение спота подходит для тренировок как профессионалов, так и начинающих спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и другом гоночном оборудовании. Площадка стала самой крупной в городе.

В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: «рампы», «разгонки», «перила», «фанбоксы», «пирамиды», «ступеньки» и другие фигуры для выполнения трюков. Разработкой конструкций площадки занималась уральская команда.

Скейт-парк RCC Extreme доступен для свободного посещения в течение всего сезона.

РМК
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23.08.2023 21:02

В Челябинской области 24 августа местами дожди и ночные заморозки

23.08.2023 20:19

Текслер проконтролировал ход реконструкции подстанций в Сосновском районе и Челябинске

23.08.2023 18:15

Челябинский похититель Владимир Ческидов пытался покинуть стены СИЗО

23.08.2023 17:16

В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

23.08.2023 16:46

Водовод Порожской ГЭС на реке Большая Сатка отремонтируют до середины ноября

23.08.2023 15:47

На радиохимическом заводе «Маяка» ликвидируют объекты советского ядерного наследия

23.08.2023 15:22

Алексей Текслер на «Мечеле» проконтролировал ход исполнения экологических соглашений

23.08.2023 15:17

На берегу реки Уй собираются открыть экопарк «Троицкая крепость»

23.08.2023 14:22

На Тургояке прошел областной туристско-краеведческий слёт

23.08.2023 14:17

Мюзикл «Алые паруса» увидят челябинцы в октябре

23.08.2023 14:14

Жительница Челябинской области ответит за пропаганду терроризма

23.08.2023 13:34

В Озерске стартует масштабная программа реновации города

23.08.2023 12:49

Печет блины и вяжет: долгожительница Курчатовского района отметила вековой юбилей

23.08.2023 12:05

Больше комфорта: туристический лагерь Аркаима преобразится к новому сезону

23.08.2023 11:35

В Челябинске закрыли движение по улице Жукова

23.08.2023 11:21

Номерная медаль «За отвагу» вернула имя героя Великой Отечественной из небытия

23.08.2023 11:00

В Челябинской области 23 августа – сильные дожди и штормовой ветер

23.08.2023 10:49

В Челябинской области - штормовое предупреждение

23.08.2023 10:32

Два украинских беспилотника вели разведку в районе Крыма, были подняты два истребителя ВКС

23.08.2023 10:26

Юрий Гагарин: «Земляки могут нами гордиться - челябинцы последними покинули Урожайное»

23.08.2023 10:16

Ночью три украинских беспилотника пытались атаковать объекты в Москве

23.08.2023 09:57

Экс-советник главы Челябинска остается под стражей до 27 ноября

23.08.2023 09:25

В Челябинске завершен ремонт многоуровневой развязки на Братьев Кашириных

23.08.2023 09:23

На Таганае проведут «Забег за облака»

23.08.2023 09:18

Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на перфоманс-променад

22.08.2023 21:59

Анонсы событий и мероприятий на 23 августа (18+)

22.08.2023 20:52

Назначен замминистра экономического развития Челябинской области

22.08.2023 20:13

Нештатная ситуация на ЧМК привела к выбросу взвеси запыленного воздуха

22.08.2023 17:59

Завры вернулись: «Пятёрочка» предлагает собрать новую коллекцию игрушек

22.08.2023 17:34

Садоводы Челябинска попросили Михаила Скокова о помощи в разрешении конфликтов с СНТ

22.08.2023 17:11

Грибникам Челябинской области напомнили о том, как не потеряться в лесу

22.08.2023 16:51

В Челябинске ограничат движение по проспекту Ленина

22.08.2023 16:20

В Чурилово снова откроют филиал поликлиники ДКГБ №1, но по другому адресу