Новый ратрак передан в лыжный комплекс в Полетаево

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил лыжный комплекс в Полетаево и передал спортсменам новый ратрак. Спецтранспорт позволит готовить трассы на объекте вместимостью до 400 человек во время соревнований.

«Весь регион любит заниматься лыжным спортом, но одного интереса, конечно же, мало, нужно создавать инфраструктуру, и мы планомерно это делаем. Здесь в Полетаево хороший пример. В этом году приобрели снегоуплотнитель, недавно снегогенератор, соответственно, появилась возможность начинать сезон раньше и заканчивать позже. Большой интерес у ребят, у местных жителей — порядка 300 человек занимается лыжами только здесь, на базе в Полетаево», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что в связи с популярностью в регионе лыжного спорта инфраструктура совершенствуется на территории всей области: лыжероллерная трасса в Магнитогорске модернизирована, в Челябинске строится, а в Коркино открылась, как сообщила пресс-служба губернатора.