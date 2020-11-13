Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов провел мастер-класс для юных хоккеистов из Челябинска

Сегодня, 13 ноября, в Челябинске обладатель Кубка Стэнли, звезда «Вашингтон Кэпиталз» и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов провел на новой спортивной площадке мастер-класс для юных хоккеистов. Дворовая хоккейная коробка появилась в рамках совместного проекта "Русской медной компании" и ХК "Трактор" - "РМК - детям".

Новая хоккейная площадка открылась на ЧТЗ во дворе Образовательного центра имени Валерия Белоусова в рамках проекта "РМК-детям". Еще недавно здесь было футбольное поле. Сейчас полноценное место для тренировок под открытым небом.

"Мы сейчас находимся на торжественном открытии первой хоккейной коробки. Она появилась в рамках нашего совместного проекта с "Русской медной компанией" и называется он "РМК-детям". Проект проходит при поддержке правительства Челябинской области и лично президента ХК "Трактор" Алексея Текслера и направлен на развитие дворовой инфраструктуры, на обеспечение возможности как можно большему количеству детей заниматься хоккеем", - сказал на открытии генеральный директор ХК "Трактор" Иван Савин.

На открытие нового хоккейного корта под открытым небом пригласили обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова. Не случайно. Он - воспитанник детской хоккейной школы "Трактор" и свои первые шаги в спорте начинал, тренируясь на дворовой площадке.

"В детстве я сам занимался на такой же хоккейной коробке, всегда там было много ребятишек. С этого и начинается дорога в большой спорт. Главное верить в себя и верить в своих кумиров", - сказал Евгений Кузнецов.

Ребятишек, увлеченных хоккеем на открытой хоккейной площадке было много и сегодня. Ради них обладатель Кубка Стэнли, звезда «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сменил амплуа и "примерил" на себя роль голкипера. Начинающим хоккеистам было предложено пробивать буллиты. С этой задачей ребята справились достойно. А потом уже Евгений Кузнецов пробивал штрафные броски, вот только задачу для него усложнили. На ворота поставили двух вратарей. "Кузя" не подкачал.

"Это было очень здорово, я увидел своего кумира, смог забить ему буллит. Новая хоккейная коробка мне очень нравится. Можно тренироваться теперь не только в помещении, но и на воздухе", - поделился после мастер-класса один из начинающих хоккеистов.

В Челябинске таких хоккейных площадок будет еще три. Они появятся на ЧМЗ, в Ленинском районе и на северо-западе. Еще одна спортивная коробка будет открыта в Коркино. На эти цели "Русской медной компанией" направлено порядка 30 миллионов рублей.

"Социальная политика очень важна для нашей компании. Необходимо, чтобы дети занимались спортом. Это не только здоровье. Спорт многому научит, научит преодолевать трудности, а возможно кому-то даст шанс самореализоваться. Судя по горящим глазам и азарту, которые были у детей на мастер-классе, видно, что у них есть огромное желание заниматься спортом. Нам же необходимо приложить все усилия, чтобы они это могли делать в комфортных и доступных условиях", - отметил директор обособленного подразделения АО «Русская медная компания» в Челябинске Анатолий Еремин.

Лед на новой хоккейной площадке пока не залит. Но с наступлением настоящих холодов она превратится в полноценный спортивный корт. Заниматься здесь сможет любой желающий. А профессиональные тренеры ХК "Трактор" будут регулярно проводить для них мастер-классы.