Область «Трактора» - Чебаркуль

«Трактор» начал серию матчей против местных команд в городах Челябинской области. Первой остановкой в рамках турне стал Чебаркуль, а первым соперником – «Звезда». «Чёрно-белые» сыграли со «Звездой» и провели мастер-класс для юных хоккеистов.

Встреча с болельщиками и сам матч проходили в Ледовом дворце «Уральская звезда» имени Валерия Харламова, который любители хоккея заполнили до отказа. Да так, что на арене не осталось свободных мест. Началось мероприятие с автограф-сессии, в которой приняли участие Антон Бурдасов, Никита Сошников, Роман Манухов, Максим Шабанов и Никита Тертышный. Игроки челябинского клуба общались с болельщиками, шутили и делали совместные фотографии.

Открыл встречу генеральный директор клуба Иван Савин. Затем в программе последовало выступление юной фигуристки и приветствие болельщиков от Белого Медведя, а после на лёд вышли «Трактор» и «Звезда». Хозяева льда довольно стремительно вышли вперёд в две шайбы и команды закончили первый период при счёте 2:0. В перерыве болельщиков ждало мастер-шоу по исполнению буллитов, в котором сильнее оказались челябинцы. У «Трактора» свои попытки реализовали Никита Сошников, Владимир Ткачёв и Иван Стёжкин, а пятый буллит исполнил вратарь команды Илья Проскуряков. Отметим, что Илья является одним из самых сильных голкиперов КХЛ по отражению штрафных бросков, но отличиться самому у него не вышло.

После перерыва «черно-белые» сравняли счет благодаря шайбам Михаила Котляревского и Ильи Карпухина. Затем соперники обменивались голами, не позволяя друг другу получить большое преимущество, а исход матча решил точный бросок Марселя Шолохова с неудобной руки под перекладину. Итоговая победа «Трактора» 5:4, за челябинцев также забили Никита Сошников и Иван Стёжкин.

«Это на самом деле крутое мероприятие и для нас, и для болельщиков. Команда всегда это приветствует. Ведь мы играем для болельщиков и у себя на арене, и здесь, в городах области. Это круто. Мероприятие прошло весело, прикольно. - отметил Сергей Мыльников, вратарь «Трактора» - В раздевалке разговаривали о возможности поменяться формой, я бы мог в нападении сыграть. Кто бы защищал ворота? Никита Тертышный. Мы с ним зимой уже менялись, очень приличный уровень».

После завершения матча капитан «Трактора» Сергей Калинин вручил главному тренеру детской чебаркульской команды «Молот» сертификат на хоккейный инвентарь от партнёров клуба компании Winline, а также клюшки и баулы. А для самих юных хоккеистов мастер-класс провели Илья Карпухин, Сергей Телегин, Владимир Ткачёв, Михаил Котляревский, Иван Стёжкин, Сергей Мыльников и тренер команды по развитию Олег Приданников.

Следующим городом в рамках проекта Область «Трактора» станет Южноуральск. Туда команда отправится 18 марта.