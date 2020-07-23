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Обновленная площадка на Алом Поле готова принять любителей комадных видов спорта

Фото: 
Администрация Челябинска
Спорт
Сегодня, 10:35
Автор: 
Евгения Александрова

Обновленная спортплощадка на Алом Поле Челябинска ждет любителей командных видов спорта.

Как рассказал агентству "Урал-пресс-информ" глава Центрального района Виктор Ереклинцев, проект разрабатывался в прошлом году и был согласован с Ассоциацией стритбола. 

Некоторые жители города возмущались, что авторами проекта было принято решение сократить число баскетбольных колец. Однако эксперты Ассоциации проект одобрили, отметив, что на новой площадке можно будет проводить соревнования различного уровня, в том числе международного.

Теперь на Алом Поле две баскетбольные площадки с четырьмя кольцами, сделаны также площадки для мини-футбола и для игры в волейбол (последняя может трансформироваться в площадку для большого тенниса). 

Таким образом, на новой спортплощадке популярного у челябинцев общественного пространства найдется место не только для баскетболистов, но и для представителей других командных видов спорта.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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