Пятый этап Мастерс Кубка России по горнолыжному спорту Masterscup на ГЛЦ «Солнечная долина» завершился

Соревнования Рус Мастерс на Кубок России по горнолыжному спорту проводятся на ГЛЦ «Солнечная долина» в рамках программы развития любительских соревнований Российской федерации горнолыжного спорта. Основными задачами проведения соревнований РУС-Мастерс являются: объединение спортсменов-любителей из разных регионов России, чтобы дать им возможность соревноваться по одинаковым правилам, повышать свой уровень катания и сравнивать достигнутые результаты.Соорганизатором соревнований на территории России с 2014 года является Национальная горнолыжная лига.

Соревнования РУС-Мастерс – это всероссийская система горнолыжных соревнований для тех, кого в России принято называть «любителями» и «ветеранами». Название «Мастерс» введено Международной Лыжной Федерацией (FIS) и используется в названии международных соревнований для любителей «FIS-Masters». Соревнования по системе РУС-Мастерс проводятся в России, начиная с 2013 года. Основные старты объединены в цикл соревнований Мастерс Кубок России (МКР), итоги которого подводятся как в отдельных дисциплинах, так и в общем зачёте во всех возрастных группах. Помимо этапов МКР, проводятся также региональные «рейтинговые» соревнования (РС), которые позволяют участникам данных стартов улучшить свой «рейтинг» - классификационные очки, которые вычисляются в соответствии с международными правилами и позволяют сравнивать результаты всех участников, даже если они никогда не соревновались на одной трассе.

С 10 по 12 декабря восемьдесят пять любителей горных лыж соревновались на склонах «Солнечной долины». Старты прошли в дисциплинах «супер-гигант», «супер-комбинация», «слалом-гигант», «слалом». Участники приехали на курорт «Солнечная долина» из Самары,Нижнего Тагила, Озерска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Челябинска, Миасса, Снежинска, Белорецка, Хабаровска, Москвы, Уфы, Новосибирска, Перми.

«Горными лыжами занимаюсь 10 лет, каждый год ездим на соревнования» -говорит участник стартов Николай Стрелков.-Мы, как правило, всегда в призерах. На соревнованиях всегда отличная атмосфера, с лета ждем начала сезона. Всегда с удовольствием приезжаем на «Солнечную долину», здесь хорошие склоны, сезон начинается рано».