Российские фигуристы захватили пьедестал на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске

Заключительный день соревнований Гран-при по фигурному катанию среди юниоров состоялся вчера, 14 сентября, на Челябинской Ледовой арене «Трактор». Российские спортсмены порадовали болельщиков своими успехами.

В парных состязаниях первое место у Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова, серебро - у Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, бронзу завоевали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов.

Все призовые места также заняли юноши из России. Золото – у Петра Гуменника, серебро – у Артура Даниеляна, а бронза – у Ильи Яблокова.

В состязаниях девушек первое место завоевала Камила Валиева, на втором – Ксения Синицына, третье –Виктория Васильева.

В танцах на льду золото и серебро получили пары Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Третье место завоевали канадцы Надя Башинска и Петер Бомон.