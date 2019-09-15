Российские фигуристы захватили пьедестал на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске
Фото: 
Мария Белова
Спорт
Сегодня, 15:06
Автор: 
Мария Белова

Заключительный день соревнований Гран-при по фигурному катанию среди юниоров состоялся вчера, 14 сентября, на Челябинской Ледовой арене «Трактор». Российские спортсмены порадовали болельщиков своими успехами.

В парных состязаниях первое место у Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова, серебро -  у Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева, бронзу завоевали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов.

Все призовые места также заняли юноши из России. Золото – у Петра Гуменника, серебро – у Артура Даниеляна, а бронза – у Ильи Яблокова.

В состязаниях девушек первое место завоевала Камила Валиева, на втором – Ксения Синицына, третье –Виктория Васильева.

В танцах на льду золото и серебро получили пары Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Третье место завоевали канадцы Надя Башинска и Петер Бомон.

Автор: 
Мария Белова
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