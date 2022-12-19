Рысь вместо дельфина: златоустовская «Уралочка» ищет имя новому символу команды

Ватерпольная «Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) провела ребрендинг и представила новый фирменный стиль команды. Новым логотипом клуба стала золотая рысь, которая сменила на своем «посту» дельфинчика.

«Мы год назад начали думать над новым логотипом. Но дельфина мы никому не отдадим. Он перешел к детской школе. Начинающему поколению, чтобы стать рысью, этот статус нужно еще заслужить. Рысь - это агрессивный зверь, надеюсь, что наши девчонки добавят в игру больше агрессивности», - сказал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

«Современный спорт – это не только спортивные результаты. «Уралочка» хочет быть современной. Золото на эмблеме – это приближение к долгожданному золоту чемпионата России, - сказал директор клуба Святослав Накоряков.

Кстати, изначально новый стиль команды был выполнен в черно-белых цветах, по аналогии с хоккейным клубом «Трактор», но потом его решили поменять. И «Уралочка» стала «золотой».

«Я летом еще видела, как работали над новым стилем команды. Девчонкам очень понравились новые цвета команды. Золото выглядит достойно, и я думаю, что в нем девочки будут еще прекраснее», - добавила президент ВК «Динамо-Уралочка» Ирина Гехт.

«Очень необычно, столько лет у нас был логотип «Дельфин». С новым нам нужно добавить больше сдержанности, упорства, чтобы соответствовать рыси», - отметила капитан «Уралочки» Екатерина Зеленцова.

Имя рыси еще не придумали. И даже пока не определились с полом – кто это? Мальчик или девочка? В ближайшее время планируют объявить конкурс на лучшее имя среди болельщиков. И, кстати, ватерпольный клуб не прочь взять шефство над настоящим рысенком.

«37 лет нашим символом был дельфин, но вот что-то никто не предлагал нам его. Если предложат рысь, то мы ей найдем место в бассейне. Кстати, была ситуация, когда на матчах у нас был поросенок, ну вот так получилось. Так, что справимся, если что», - сказал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

Увидеть в новом обличии златоустовскую «Уралочку» соперницы и болельщики смогут уже сегодня. В городе стартует ватерпольная Суперлига России, в котором «Динамо-Уралочка» проведет пять матчей. Соревнования пройдут в центре олимпийской подготовки «Уралочка».

По итогам предварительного раунда шесть лучших ватерпольных коллективов России продолжают борьбу за медали с учетом набранных в играх между собой очков. Им предстоит сыграть пять туров, чтобы определить участников «Финала четырех». Сейчас возглавляет эту шестерку «Динамо-Уралочка» Златоуста, имеющая восемь так называемых «золотых» баллов и опережающая ближайших преследователей на два очка.