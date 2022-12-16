У «Уралочки» из Златоуста будет новый стиль

Легендарная ватерпольная команда «Уралочка» из Златоуста (Челябинская область), завоевавшая практически все награды мира, берет новые вершины не только в спортивном мастерстве. Впервые в своей истории клуб решился на полное преображение. У команды будет современный собственный фирменный стиль, логотип и полностью новый визуальный образ.

Представить свое превращение «Уралочка» тоже решила по-современному: в одном из развлекательных Центров Златоуста в воскресенье, 18 декабря, пройдет большая презентация фирменного стиля команды с участием всех игроков, тренеров и почетных гостей. Новый образ будет раскрыт со всех сторон.

Кроме того, состоится пресс-конференция, на которой можно будет пообщаться с руководителями региона, города и клуба. А для болельщиков предусмотрены различные активности, фотозоны и подарки.