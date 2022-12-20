«Динамо-Уралочка» из Златоуста победно стартовала в Суперлиге

В Златоусте (Челябинская область) стартовал очередной тур ватерпольной Суперлиги России. Свой первый матч домашнего тура «Динамо-Уралочка» выиграла у Ханты-Мансийской «Югры».

В «Уралочке» все понимали, что в шестерке сильнейших команд страны проходных соперников уже нет, поэтому на старте матча златоустовскми спортсменкам пришлось преодолевать серьезное сопротивление.

Не сразу удалось войти в игру, еще дольше пришлось ждать результативных действий – первый мяч златоустовские ватерполистки забросили только в середине второго периода. Зато потом их было не остановить. К большому перерыву счет был уже 4:1, а после третьей четверти - 9:4. Игра была сделана, и в заключительном периоде тренерский штаб позволил себе и игрокам несколько экспериментов с прицелом на будущие матчи: задействовали молодежь и отрабатывали подключение вратаря седьмым полевым. На итог игры это особо не повлияло – достаточно уверенная победа - 11:7. Лучшей в «Уралочке» была Екатерина Голубева. На ее счету четыре заброшенных мяча.

Сегодня, 20 декабря, состоится следующий матч тура Суперлиги. Соперник златоустовских спортсменок – нижегородский «Буревестник».