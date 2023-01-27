«Уралочка» подарила радость детям Златоуста

Сегодня, 27 января, ватерполистки Златоуста (Челябинская область) побывали в Доме малютки, в детском доме «Теремок» и детском приюте. Самым маленьким привезли детское питание, ребятам постарше – сладкие подарки.

«Самое главное - подарить детям радость. Когда видишь их счастливые лица, понимаешь, что такие встречи для них очень важны. Поэтому обязательно будем поддерживать эту традицию всей командой», - капитан команды «Динамо-Уралочка» Екатерина Зеленцова.

В ватерпольном клубе «Динамо-Уралочка» уже несколько лет существует хорошая традиция – команда выбирает время между соревнованиями и тренировками и едет в гости в детские дома и приюты Златоуста. Спортсменок уже встречают как знакомых и желанных гостей. Ребятишки подготовили им ответные подарки – стихи и песенки.