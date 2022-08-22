Сборная Челябинской области с победы начала свое шествие на российской спартакиаде

С разгрома сборной Санкт-Петербурга начала свое движение вверх женская ватерпольная сборная Челябинской области на Спартакиаде России. Команда составлена из игроков и тренеров команды «Динамо-Уралочка» Златоуста.

Как сообщили в пресс-службе златоустовского клуба, без лишней раскачки спортсменки сразу взяли инициативу в свои руки и с первых минут четко дали понять, настроены только на победу. С каждой четвертью матча преимущество южноуральских ватерполисток только росло, и финальная сирена зафиксировала счет 25:9 в пользу Челябинской области.

Впереди еще два матча группового этапа. С командой Ханты-Мансийского округа и со сборной Волгоградской области.

Мужская ватерпольная сборная Южного Урала тоже порадовала победой над Красноярским краем со счетом 23:9.