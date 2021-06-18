Сборная России по водному поло вышла в полуфинал Мировой Лиги

Три ватерполистки златоустовской «Уралочки» (Челябинская область) внесли существенный вклад в победу сборной России в четвертьфинальной игре турнира Мировой Лиги против команды страны-хозяйки турнира - сборной Греции.

После групповой стадии, где сборная России выиграла два матча из трех, в Афинах наступило время матчей плей-офф.

Основное время матча завершилось вничью 8:8. Два гола на счету златоустовской спортсменки Марии Берсневой, еще один мяч забила Эльвина Каримова. Вратарь «Динамо-Уралочки» Евгения Головина отлично проявила себя в серии послематчевых пенальти, отразив решающий штрафной бросок.

Таким образом, российская сборная вышла в полуфинал этого престижного турнира - главного старта перед Олимпиадой в Токио. Нашим ватерполисткам предстоит матч с очень сильной командой США.