01.03.2022
Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады
01.03.2022
Исторический музей приглашает челябинцев к увлекательному знакомству с «Искусством портрета»
01.03.2022
Сборная УралГУФК по биатлону завоевала медали зимней Универсиады
01.03.2022
Попавший под санкции совладелец Шереметьево покинул свой пост
01.03.2022
Российских фигуристов и конькобежцев отстранили от международных соревнований
01.03.2022
Челябинский театр оперы и балета покажет зрителю знаменитого «Фауста»
Сборная УралГУФК по биатлону завоевала медали зимней Универсиады
25.02.2022
Взяточник из УралГУФКа не смог добиться смягчения приговора
13.01.2022
В Челябинске в отношении доцента кафедры спортивного вуза возбуждено уголовное дело
06.12.2021
Взяточник из УралГУФКа проведет за решеткой четыре с половиной года
13.10.2021
Один из руководящих сотрудников УралГУФКа стал фигурантом дела о взяточничестве
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022