Сборная УралГУФК по биатлону завоевала медали зимней Универсиады

Сборная команда УралГУФК по биатлону завоевала медали на VII Всероссийской зимней Универсиаде 2022 года, которая проходила в городе Чайковский (Пермский край).

Как сообщили в региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Челябинскую область представляли спортсмены Уральского государственного университета физической культуры. В финальных соревнованиях приняло участие 23 команды из различных субъектов РФ.



В первый день соревнований по биатлону, на дистанции 12,5 километров Голубкина Ульяна принесла первую золотую медаль в копилку УралГУФК. Поздравляем Ульяну и с выполнением звания Мастер Спорта.

Бронзовую медаль завоевал Илья Бурлаков в индивидуальной гонке на 15 километров.

В общекомандном зачете команда УралГУФК занимает шестое место из 23 команд.