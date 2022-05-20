Школьники из двух территорий представят Южный Урал на «Президентских состязаниях»

В Челябинске завершился суперфинал регионального этапа «Президентских состязаний». Представят Челябинскую область в финале будут школьники из Златоуста и Кусинского района.

«Президентские состязания» являются одними из самых массовых турниров. Школьный, муниципальный и региональный, и всероссийских этапы собирают сотни команд и тысячи участников одного класса общеобразовательных учреждений. Один из главных девизов «Президентских состязаний» – «Классом дружим - классом побеждаем".

В программе региональных «Президентских состязаний», которые проводятся министерством образования и науки Челябинской области, спортивное многоборье (бег 60 и 1000 метров, наклоны вперед из положения сидя, подтягивание (юноши), пресс (результат за 30 сек.), прыжок в длину с места, отжимание (девушки), командный зачет в эстафетном беге. Для участников суперфинала был и дополнительный теоретический конкурс, который будет включен в программу Всероссийского финала.

Решающий суперфинал регионального этапа - соревновательные испытания для трех лучших городских и сельских команд, завершились 19 мая в спортивном комплексе УралГУФК. В финальную часть вышли городские команды из Сатки (МОУ СОШ № 14), Златоуста (МАОУ СОШ № 90) и Магнитогорска (МОУ СОШ № 67), сельских поселений - Поселок Хребет Миасский ГО (СОШ № 73), Кусинский район (Злоказовская СОШ) и Уйский район (СОШ им. Тихонова).

По итогам суперфинала первые места заняли команды из Златоуста (СОШ №90) и Кусинского района (Злоказовская СОШ). Они и будут представлять наш регион в финале «Президентских состязаний».