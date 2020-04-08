Синхрогимнастика - снять стресс всего за 5 минут
Помимо упражнений в видео показан простейший тест на стресс.
Данный комплекс разработан Хасаем Магомедовичем Алиевым и использовался в том числе в ходе подготовки космонавтов.
Антон Гончаров, показывающий нам данный комплекс, утверждает, что когда он работал в Минобороны, то с помощью этих простых упражнений удалось улучшить атмосферу в коллективе, а также успевать выполнять большее количество дел за то же самое количество времени.
Смотрите видео, выполняйте гимнастику, заряжайтесь позитивом и хорошим настроением, делитесь эмоциями в комментариях.
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