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Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»

Синхрогимнастика - снять стресс всего за 5 минут

Спорт
Сегодня, 10:03

Помимо упражнений в видео показан простейший тест на стресс. 

Данный комплекс разработан Хасаем Магомедовичем Алиевым и использовался в том числе в ходе подготовки космонавтов. 

Антон Гончаров, показывающий нам данный комплекс, утверждает, что когда он работал в Минобороны, то с помощью этих простых упражнений удалось улучшить атмосферу в коллективе, а также успевать выполнять большее количество дел за то же самое количество времени. 

Смотрите видео, выполняйте гимнастику, заряжайтесь позитивом и хорошим настроением, делитесь эмоциями в  комментариях. 

 

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