Стартовал Кубок Евразии по фристайлу

В эти выходные горнолыжный курорт «Солнечная долина» (г. Миасс, Челябинская область) принимает Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Квалификационные заезды у мужчин и женщин уже состоялись.

На старт квалификационных заездов вышел 51 участник из России и Беларуси: 15 женщин и 36 мужчин. Каждый спортсмен проехал по красной и синей трассам. Отбор на финальную часть прошел по сумме результатов двух заездов. По итогам квалификации лучшее время показали Игорь Омелин из Челябинской области и Полина Рябова из Санкт-Петербурга.

«Все супер, всем доволен. Есть моменты, над которыми нужно работать, надеюсь завтра всё получится. Боевой настрой, с нетерпением ждем завтрашней гонки. Всех ждем!», — рассказал Игорь Омелин.

В соревнованиях принимают участие лучшие спортсмены со всей России. Мероприятие проходит в новом формате – «Раунд Робин», когда каждый соревнуется с каждым. Кроме того, для турнира построена специальная трасса, которая имеет два альтернативных варианта прохождения. Она будет доступна для гостей курорта после соревнований.

«Для зрителей и болельщиков сегодня, четвертого марта, подготовлена обширная развлекательная и спортивная программа. Всех желающих напоят чаем из самовара на дровах, накормят сушками и пряниками. Зрителей ждет интерактивная программа, ярмарка сувениров, гастротека под открытым небом и выступление специальных гостей – Gayazovs Brothers», - сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

Добавим, что горнолыжный курорт «Солнечная долина» будет работать в обычном режиме – для катания будут доступны все трассы курорта, в том числе, после стартов, гости курорта смогут покататься по трассе ски-кросса.