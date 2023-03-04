03.03.2023
Наталья Котова поблагодарила организаторов «Русского мира» за вложенную в него душу
03.03.2023
Полиция: информация о взрывоопасных предметах у школ Челябинской области является фейком
03.03.2023
Виктор Рашников провел заседание челябинского Союза промышленников и предпринимателей
03.03.2023
Историческое здание на Свердлова в Нязепетровске изменит цвет и получит новую кровлю
03.03.2023
Новый мультимедиа-гид для "Аркаима"
03.03.2023
В Челябинске оцифруют 250 редких книг
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
14.02.2023
Южноуральский спортсмен позвал болельщиков на Кубок Евразии
02.02.2023
В Миассе завершился этап Кубка России по фристайлу
12.01.2023
«Солнечная долина» приглашает южноуральцев на всемирный День снега
09.01.2023
«Урок здоровья» для южноуральских детей-сирот
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
02.03.2023