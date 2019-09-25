«Трактор» попадет в книгу рекордов России

Челябинский «Трактор» продолжает вторую домашнюю серию матчей. На своем льду сегодня, 25 сентября, «черно-белые» будут принимать казанский «Ак Барс». На этой встрече будут присутствовать представители Книги рекордов России.

25 сентября перед началом встречи «Трактора» и «Ак Барса» под своды ледовой арены имени Валерия Белоусова будет поднят самый большой хоккейный свитер в России. На нем размещены фамилии владельцев всех полных абонементов. В течение всего сезона 2019/2020 гигантское джерси будет растянуто над площадкой. Оно будет вдохновлять хоккеистов идти вперёд и бороться за победу, радовать своих болельщиков. Эта акция займет своё место в клубной истории, а сам свитер замерят представители Книги рекордов России, внеся достижение в свой список. Размер майки - 8 на 5 метров Текущий рекорд держит «Автомобилист» – соседи по Уралу сшили майку размером 7,14 метра на 3,76 метра.

Что касается команд, то перед этим матчем «Трактор» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Ак Барс» же находится на четвертом месте.

Магнитогорский «Металлург» на своем льду будет принимать казахстанский «Барыс».