01.12.2021
Урок здоровья: в Челябинской области стартовали занятия для детей на горных лыжах и сноубордах
01.12.2021
Состоялось торжественное открытие музея истории уральских автомобилестроителей
01.12.2021
В Челябинской области ФСБ пресекла деятельность оружейников-«подпольщиков»
01.12.2021
В Челябинске на территории 68-й школы установят бюст Героя России Евгения Родионова
01.12.2021
Жители Челябинской области все чаще приобретают товары для «умного дома»
01.12.2021
В Челябинске задержан подозреваемый в краже ливневых решеток с улицы Конструктора Духова
Урок здоровья: в Челябинской области стартовали занятия для детей на горных лыжах и сноубордах
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021