Урок здоровья: в Челябинской области стартовали занятия для детей на горных лыжах и сноубордах

Напомним, с 2008 года на курорте «Солнечная долина» проводятся занятия на лыжах и сноубордах для детей и подростков из Челябинска и области. За это время более 100 000 детей приобщились к горнолыжному спорту!

«Этот проект по-настоящему уникальный и является единственным подобным проектом в масштабах страны. Уже в течение многих лет «Урок здоровья» является неотъемлемой частью спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с южноуральскими школьниками и вызывает большой интерес в других регионах России», отмечает руководитель проекта Андрей Мокроусов.

Также с декабря на курорт «Солнечная долина» начнут приезжать дети из Миасского городского округа. Программа «Урок здоровья» для детей сельских школ реализована бесплатно при поддержке и с использованием средств Фонда гражданских инициатив Южного Урала. «Урок здоровья для детей сельских школ» — сезонный спортивно-оздоровительный проект, в рамках которого не менее 500 учащихся (с 1 по 11 класс) сельских школ Миасского, Златоустовского городских округов и Чебаркульского муниципального района Челябинской области пройдут бесплатный пятидневный ознакомительный курс обучения катанию на горных лыжах и сноуборде.

Участвуя в проекте, школьники получат возможность быстро и эффективно обучиться у профессиональных наставников основным навыкам катания. Групповые занятия проведут высококвалифицированные инструкторы — специалисты Национальной Лиги инструкторов России. В основе поэтапной программы обучения лежит австрийская методика, разработанная в мировой академии сноуборда и признанная одной из самых эффективных в мире.

«Занятия горными лыжами в «Солнечной долина» укрепляют здоровье молодого поколения, делают более целеустремленными и активными наших детей, приобщают их к здоровому образу жизни, решают очень важные задачи оздоровительного, образовательного и нравственного воспитания детей. Ведь каждый родитель желает, чтобы его ребенок был сильным, здоровым и успешным», рассказала Елена Азаренок, руководитель проекта по Миасскому городскому округу.

«Каждый год мы ездим кататься на горных лыжах, нам очень нравится и мы потом с родителями еще приедем», поделилась впечатлениями Арина Михайлова из школы № 80 города Челябинска.

