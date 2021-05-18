18.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 мая
18.05.2021
Вдове погибшего в Чечне сотрудника ГУФСИН Челябинской области подарили автомобиль
18.05.2021
ЦКС вывез более ста тысяч мешков с сезонным мусором, собранным на субботниках
18.05.2021
Текслер поздравил с юбилеем мэтра челябинской хоккейной школы
18.05.2021
ВТБ на треть нарастил выдачи автокредитов в Челябинской области
18.05.2021
В Челябинск съедутся сильнейшие боксеры России и стран СНГ
В Челябинск съедутся сильнейшие боксеры России и стран СНГ
14.05.2021
В Челябинске пройдет ледовое шоу для врачей из «красной зоны», соцработников и волонтеров
13.05.2021
Челябинские поисковики завершили раскопки в Ленинградской области
11.05.2021
РМК поздравила жителей Урала с Днём Победы
08.05.2021
«Сад памяти» в Челябинске расширяется
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021