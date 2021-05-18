В Челябинск съедутся сильнейшие боксеры России и стран СНГ

В среду, 19 мая, в Челябинске стартует Всероссийский турнир по боксу среди юниоров на призы ГТРК «Южный Урал», посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, откроет престижные соревнования заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, боксёр Академии единоборств РМК Евгений Тищенко.

«Следить за молодыми боксерами большое удовольствие. Кто-то из них перейдет в профессионалы и когда-то займет наши места. С учетом, какие силы вкладывает Русская Медная Компания в развитие бокса на Урале – это вполне реально, - говорит Тищенко. – Я иногда скучаю по временам своей олимпийской карьеры, когда каждый бой ведет тебя к заветным медалям. Впереди у ребят несколько сложных дней, хочется лично пожелать им побед и пройти турнир без лишних травм».

Уральский боксер стал одним из тех, кто готовил юниорскую сборную Челябинской области к предстоящим соревнованиям – в начале мая Тищенко принимал команду на тренировочной базе в Академии единоборств РМК. Спортсмены провели в Екатеринбурге очень плотную совместную тренировку, где олимпийский чемпион поделился опытом подготовки к мировым и выступлениям на профессиональном ринге.

На ринге сразятся сильнейшие боксеры России и стран СНГ. За пять дней состязаний будут определены победители в десяти весовых категориях – от 49 до 93+ килограммов.

Турнир пройдут на площадке специализированного центра по боксу «Алмаз» при полной поддержке Русской медной компании.