В Челябинске состоится «Матч памяти друзей»
Спорт
Сегодня, 13:21

В субботу, 28 сентября, на стадионе «Сигнал» состоится традиционный, уже 28-ой по счету, турнир ветеранов «Матч памяти друзей». Сначала на поел выйдут юные футболисты, а затем ветераны -  команды АМЗ и сборная Челябинска. 

«Матч памяти друзей» уже давно стал неотъемлемой частью челябинской футбольной истории. Он традиционно проводится в середине – конце сентября и посвящен тем людям, кто защищал честь челябинского футбола, но не дожил до наших дней.

«Любой уважающий себя футбольный клуб должен иметь свои традиции и не забывать о них в минуты турнирных взлётов и падений. Ведь счёт на табло и место в таблице – это понятия хоть и волнующие, и важные, но сиюминутные и проходящие. Традиции же – это нечто вечное и важное, переходящее из года в год, из поколения в поколение. К сожалению, ряды ушедших от нас товарищей – величина возрастающая. Нет среди нас последнего мастера спорта СССР по футболу Георгия Шелехова, Александра Осколкова. Год прошел со дня смерти великого «Петровича» - Валерия Петровича Знарка. В эту субботу мы в 28-ой раз помянем наших друзей, отдав им должное уважение, и с надеждой посмотрим на нашу молодежь», - сказал главный организатор и идейный вдохновитель турнира «Матч памяти друзей» Виталий Мутаю.

«Матч памяти друзей» состоится на стадионе «Сигнал» 28 сентября. Начало в 10:00

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